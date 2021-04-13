Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики

Москва, 13 апреля. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на сообщение Госдепартамента США, которое было посвящено ко Дню космонавтики.

Госдеп выложил на своей русскоязычной странице в Facebook поздравления ко Дню космонавтики, но в этом сообщении не было упоминания подвига, который совершил советский летчик-испытатель Юрий Гагарин.

«Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут», — сообщил Рогозин в своем Telegram-канале.

На своей странице в Facebook генеральный директор добавил, что Роскосмос такое поведение не удивило.

«Ничего мы от них хорошего давно уже не ждем. Хотя странно. Мы об Америке и американцах думали лучше», — заявил Рогозин.

Главу госкорпорации озаботил вопрос, могут ли США считаться партнерами, если даже с 60-летним праздником поздравить не могут.

Рогозин ранее сопоставил День космонавтики с Днем Победы. Он назвал 12 апреля настолько же значимым праздником, как и День Победы в Великой Отечественной войне.