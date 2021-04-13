Зендея и Бред Питт проведут церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году

Лос-Анджелес, 13 апреля. Организаторы церемонии вручения премии «Оскар» выбрали ведущих мероприятия. Эта почетная обязанность будет возложена на звезд Голливуда Бреда Питта и Зендею.

В церемонии также примут участие и другие знаменитые артисты. В их число вошли Хоакин Феникс, Холли Берри, Харрисон Форд, Лора Дерн, Риз Уизерспун и Рене Зельвегер. Им будет поручено дарить золотые статуэтки лауреатам.

Вручение премии в этом году пройдет в очном формате. Имена победителей всех номинаций назовут в ночь с 25 на 26 апреля. Участников мероприятия проверят на наличие коронавируса. Для этого на церемонии будет задействована система, позволяющая проводить своевременное ПЦР-тестирование.

Сразу на пять золотых статуэток претендует драма корейского режиссера Ли Айзека Чуна «Минари». Этот фильм уже вышел в российский прокат.