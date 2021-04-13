В Госдуме предложили изменить формирование базового оклада учителя

Москва, 13 апреля. Базовый оклад российских учителей предлагается повысить до трехкратной величины регионального прожиточного минимума.

Соответствующий законопроект зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев намерен внести в нижнюю палату парламента.

«Работа над этим законопроектом почти завершена. Скорее всего, мы внесем его в четверг», — сообщил Зайцев, член партии ЛДПР, в беседе с РИА Новости.

Поправки, которые предлагается внести в Трудовой кодекс, предполагают, что базовый оклад школьных учителей должен составлять не менее трех величин прожиточного минимума, установленного в регионе. Оговаривается и минимальная зарплата учителя — она не может быть ниже средней по региону.

«Прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составляет 11 653 рубля, это значит, что учителя в регионах будут получать базовый оклад в размере около 35 тысяч рублей. Именно такой минимальный базовый оклад будет гарантирован учителю за 18 норма-часов преподавательской работы», — говорится в пояснительной записке.

В середине марта член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по изменению оплаты труда работникам бюджетной сферы. Как уточнил в беседе с ФАН парламентарий, никаких запретов на дополнительную работу вводить никто не собирается. Речь идет о том, чтобы сотрудники получали выплаты за переработку. Если опираться на Трудовой кодекс РФ, сумма будет больше, чем при совмещении.

Он также предложил разработать систему оплаты труда бюджетников, при которой оклад должен составлять не менее 70-80%, что, по мнению депутата, будет гораздо справедливее, так как многие при совмещении работают «на износ».