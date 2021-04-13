Внучка британской королевы вступилась за мать после интервью Меган Маркл

Лондон, 13 апреля. Кузина принца Гарри разозлилась на герцогов Сассекских после их скандального интервью Опре Уинфри. Зара Тиндолл потребовала от Меган Маркл оставить ее мать в покое.

Маркл рассказала в интервью, что в Букингемском дворце переживали за цвет кожи будущего ребенка принца Гарри. Имен она не назвала, но Тиндолл сразу догадалась, что та имела в виду ее мать — принцессу Анну. Это ее разгневало.

«Оставь мою маму в покое!» — потребовала от герцогини Сассекской Зара Тиндолл.

Королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл прокомментировала конфликт. Она обвинила Маркл в том, что американка не захотела принимать правила семьи принца Гарри.

«Мы не беспокоились о цвете кожи Меган... Королевская Принцесса — самый трудолюбивый член монархии и всегда им была. Меган пришла и подорвала это, не удивительно, что у Зары закипает кровь», — подчеркнула Кэмпбелл.

На прошлой неделе в Лондоне скончался супруг британской королевы Елизаветы II. Принц Гарри приехал на похороны дедушки. Меган Маркл с ним в Великобританию не поехала.