Лавров раскритиковал США за «ущербный курс на доминирование»

Москва, 13 апреля. Ключевой проблемой США является попытка поддержания «ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования», рассудил глава МИД России Сергей Лавров.

Таким курсом США двигается уже несколько десятилетий — с начала 1990-х, когда распался Советский Союз, рассказал политик изданию ИА IRNA.

«Сегодня всем очевидно, что такая политика абсолютно контрпродуктивна. Тем более, что на наших глазах набирает силу объективный процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому более устойчивого многополярного мироустройства», — объяснил Лавров.

Поддержка европейских союзников толкает Вашингтон на агрессивные шаги, добавил министр. Между тем, в США недавно оценили, насколько велик риск войны между Россией и Украиной. И Москве, и Киеву нет выгоды в развязывании военного конфликта.

Стоит отметить, что в России неоднократно делали заявления о том, что не намерены вмешиваться в конфликт в Донбассе. Также недавно в Кремле выразили надежду, что Киеву хватит политической мудрости отказаться от провокационных действий в ЛДНР.