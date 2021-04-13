Россия работает над отказом от западных платежных систем — Лавров

Москва, 13 апреля. Россия выступает за постепенный отказ от использования контролируемых Западом платежных систем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Считаем также важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем», — заявил Лавров в интервью иранскому агентству IRNA.

По словам министра, Россия сегодня активно занимается этими вопросами и видит серьезные перспективы для взаимодействия с иностранными партнерами.

При этом позиция Москвы относительно санкционной политики Вашингтона неизменна: российская сторона выступает против любых односторонних ограничительных мер, которые, в первую очередь, «бьют по наименее защищенным слоям населения».

Ранее в ходе визита в Казахстан Лавров констатировал, что США в отношении России проводят «тупую линию» в виде санкций и ограничений, поскольку с точки зрения поставленных целей санкции являются безрезультативными. Лавров подчеркнул, что Москва готова отреагировать на любой недоброжелательный шаг США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД, отметил, что Лавров «как всегда меток в своих формулировках». Как отметил представитель Кремля, «грубость, резкость в отношении нашей страны делают возможным использовать любую лексику».