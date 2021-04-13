Украина потребовала от Запада жестких санкций против России

Киев, 13 апреля. Киев ждет от Запада действий, а не политических призывов, в том числе усиления санкций против РФ и «Северного потока — 2».

Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед встречей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Киеву надо вести переговоры с Альянсом о практической поддержке в случае вооруженного обострения в Донбассе.

«Очень важный был вопрос, чего мы ожидаем от Запада? Обязательно будет обеспокоенность, обязательно будет большая озабоченность, но мы считаем, что сегодня мы не можем говорить только о политических призывах», — заявила Стефанишина в эфире телеканала ICTV.

Она подчеркнула, что Киев ждет от Запада усиления санкционного давления на РФ, введения личных санкций в отношении окружения российского президента и полной остановки строительства газопровода «Северный поток — 2».

Во вторник состоится встреча Столтенберга с Кулебой в Брюсселе. Ожидается, что украинский министр также проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который приедет в столицу Бельгии вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Несколькими днями ранее полковник в отставке, экс-советник министра обороны США при администрации экс-президента Дональда Трампа Дуглас Макгрегор сообщил в своей колонке, что глава Белого дома Джо Байден поощряет стремление Украины разжечь новый этап войны в Донбассе, несмотря на всю безумность данной идеи.

«Джо Байден пообещал поддержать Киев и планы украинского правительства по отвоеванию территорий ЛНР, ДНР и Крыма. Ситуация очень напоминает обещание британского правительства помочь полякам в случае нападения фашистской Германии на Польшу, данное в 1939 году. Такое же бессмысленное и пустое», — написал Макгрегор.

Гражданская война на востоке Украины началась в 2014 году. После государственного переворота в стране восточные регионы, несогласные с политикой новых властей, образовали Донецкую и Луганскую народные республики.