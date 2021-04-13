Проект «Народное голосование» поможет определиться с кандидатами в Госдуму

Москва, 13 апреля. Кандидаты в депутаты Госдумы РФ ответят на важные для россиян вопросы в рамках проекта «Народное голосование», что поможет избирателям определиться.

Выборы в Госдуму состоятся осенью 2021 года. Чтобы избиратель мог понимать, какие принципы у кандидатов, они ответят на пять одинаковых вопросов в рамках проекта «Царьграда».

«Мы будем анкетировать представителей всех партий на выборах, исповедуют ли они те же принципы, по которым живем мы. Все кандидаты, которые имеют шансы, должны заполнить эту анкету», — пояснил основатель телеканала Константин Малофеев.

Вопросы для кандидатов были выбраны с помощью голосования 1,5 млн человек. На них в рамках эфира ответят депутаты Госдумы Сергей Миронов, Петр Толстой, Наталья Поклонская, Александр Ющенко и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. После этого «Царьград» создаст рейтинг кандидатов на основе его ответов.

Правительство РФ ранее внесло в Госдуму проект закона о расторжении налогового соглашения с Нидерландами. Пересмотр договоров ранее коснулся Кипра, Люксембурга и Мальты.