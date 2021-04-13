Польша вооружает ВС Украины патронами и боеприпасами

Киев, 13 апреля. Ситуация на востоке Украины продолжает накаляться, и этому способствует Польша, которая поставила в Киев 44 тонны патронов и гранатометных зарядов.

Экспортно-импортные декларации показывают, что Варшава продает отечественные боеприпасы, но также в Киев попадает продукция из европейских стран. Об этом сообщает издание EurAsia Daily.

В феврале украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» получила 44-тонную партию патронов и снарядов. Точная информация была указана в экспортно-импортных операциях сайта 54wmb. В качестве поставщика выступила частная польская компания Vismag Jacek Jakubczyk.

Согласно информации с портала, 3 февраля Киев принял 32 тонны патронов на сумму 1,14 млн долларов. Из них 1,5 млн предназначаются для пулеметов Калашникова и снайперских винтовок Драгунова. ВСУ получили 12 тонн снарядов для станкового гранатомета АГС-17. В партию вошло 35 тыс. выстрелов. В декларациях не уточняется, где были произведены боеприпасы, но другие данные отображают, что польская компания перепродавала Незалежной вооружение из государств Восточной Европы, среди которых есть болгарская фабрика «Арсенал».

Ранее стало известно, что болгарские аналитики назвали топ-5 видов оружия ВСУ.