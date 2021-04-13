Литву захлестнула рекордная волна безработицы

Вильнюс, 13 апреля. Согласно статистике, уровень безработицы в Литве вырос в 1,5 раза в сравнении с показателями Европейского союза. Остальные страны Прибалтики имеют схожую ситуацию.

Советник президента Литвы по социально-экономической политике Симонас Крепшта сообщил о повышении числа безработных граждан. Соответствующие данные были опубликованы на портале Eurostat, сообщает BaltNews.

Согласно статистике, в феврале 2021 года в Литве уровень безработицы повысился до 9,6%, тогда как в Евросоюзе средний показатель составляет 7,5%. В Латвии все обстоит чуть лучше, официально работу не имеют 8,7% граждан. Эстония опережает остальные страны Прибалтики, в ней не трудоустроены 7,2% населения.

«В настоящее время безработица в Литве составляет около десяти процентов, что примерно в полтора раза выше, чем в среднем по ЕС», — пояснил Крепшта.

Он добавил, что до коронавирусной пандемии уровень безработицы был ниже, чем средний показатель ЕС. Особенно политика беспокоит то, что официальной работы нет у многих молодых людей и старшей категории граждан.

Ранее стало известно, что Прибалтика впервые прекратила импорт российской электроэнергии.