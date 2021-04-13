Медведчук раскрыл неудобную правду о разваленной экономике Украины при Зеленском

Киев, 13 апреля. Действия правительства президента Украины Владимира Зеленского только усугубляют экономическое положение Незалежной, а в некоторых отраслях показатели ухудшаются 20 месяцев подряд.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что в зимние месяцы 2021 года, до начала третьей волны коронавирусной пандемии, экономическое падение в промышленности составило 4,2%, а особенно в машиностроении (-8,1%), добыче угля (-5,5%) и металлургии (-3,6%). Он добавил, что в сравнении с 2020 годом показатели снизились на 5,2%. Ухудшение наблюдается и в сельском хозяйстве, которое является ключевой сферой для Украины. В январе – феврале падение составило 6,1%. Об этом сообщает Regnum.

«И это при том, что в 2020-м снижение индекса сельхозпроизводства было зафиксировано на уровне 11,5%. Еще одним маркером экономического коллапса является обвал на 12,8% индекса строительной продукции, на 5,0% — грузооборота и на 48,7% — пассажирооборота предприятий транспорта (за два месяца 2021 года). Вот это и есть конкретные результаты деятельности команды Зеленского, его правительства и монобольшинства», — отметил Медведчук.

Оппозиционер добавил, что экономическая ситуация ухудшается не только в сферах промышленности и сельском хозяйстве. Он заявил, что Украина продолжает накапливать долги высокими темпами.

«По состоянию на 28 февраля 2021 года госдолг страны вырос до рекордной отметки в 91,4 млрд долларов. А это около 2200 долларов в расчете на одного украинца, согласно официальным данным Госстата. Напомню, на конец августа 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 81,9 млрд долларов, что на 9,5 млрд долларов меньше нынешнего показателя», — резюмировал лидер оппозиции.

Ранее стало известно, что на одном из польских порталов был опубликован материал, в котором украинское правительство критикуется за действия в адрес Виктора Медведчука.