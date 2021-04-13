Пушков напомнил Госдепу, что человека в космос впервые отправил СССР

Москва, 13 апреля. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал публикацию в русскоязычном аккаунте Госдепартамента США о Дне космонавтики.

В публикации Facebook не прозвучало имя первого человека в космосе Юрия Гагарина. Также не указано, что первой страной, запустившей человека в космос, стал СССР. На прикрепленном снимке изображен один из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра.

«День — международный, а достижение — наше, нашей страны, наших ученых. Но сказать: « Первого человека в космос отправил СССР» — так сказать Госдеп не может себя заставить. Просто не может», — отметил Пушков в своем Telegram.

Публикация вызвала бурную реакцию среди пользователей социальной сети. Множество русских комментаторов выразили свое недоумение по поводу такого «неполного» поздравления.

«А назвать имя Юрия Гагарина религия не позволяет?» – поинтересовался Arsen Teregulov. «Кто же этот человек? Откуда он, как его звали? Загадки, сплошные загадки», — пошутил Евгений Норин.

Отдельно интернет-пользователи высмеяли американского космонавта на фотоснимке. Россияне не преминули напомнить, что 60 лет назад американцы в космос точно не летали. Комментаторы добавили, что абсолютно, почему на снимке изображен неизвестный человек с флагом США.

Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил День Космонавтики с Днем Победы 9 мая. Он отметил, что праздник больше не является отраслевым и имеет огромное значение для россиян.