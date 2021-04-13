Трассу между Россией и Южной Осетией закрыли из-за лавин

Владикавказ, 13 апреля. Движение по Транскавказской автомагистрали закрыто из-за угрозы схода лавин. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Трасса была закрыта 00:30 вторника по Москве. Данные меры были приняты в связи со снегопадом, угрозой схода снежных лавин и невозможностью обеспечения безопасного проезда транспорта.

Транскавказская автомагистраль — единственная дорога, которая соединяет Южную Осетию с Россией. Ее протяженность составляет 164 километра. Основная часть маршрута проходит по высокогорью.

Накануне правоохранители задержали мужчину, который держал заложников во Владикавказе. В результате инцидента никто не пострадал.