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Два десятка человек погибли в результате ДТП с автобусом в центре Перу

Два десятка человек погибли в результате ДТП с автобусом в центре Перу

Лима, 13 апреля. Жертвами дорожной аварии с автобусом в в центральной части Перу стали 20 человек.

Автобус сошел с дороги и перевернулся. Власти района Паробамба сообщают, что в результате инцидента ранения получили 14 человек. Число погибших может возрасти.

Согласно предварительной информации, на месте погибли 18 человек. Еще двое скончались на пути в больницу. Причины аварии в настоящее время устанавливаются.

Накануне стало известно, что российская туристка погибла в ДТП с автобусом в Турции. Пострадали 26 человек.

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