Баскетбольный матч в Миннесоте был перенесен из-за убийства чернокожего

Вашингтон, 13 апреля. Баскетбольный матч между «Миннесотой» и «Бруклином» был перенесен из-за убийства полицейскими чернокожего.

Матч между «Миннесотой» и «Бруклином» был перенесен в связи с убийством полицейскими чернокожего. Игра была запланирована на 12 апреля, но было принято решение о переносе встречи из-за беспорядков, вызванных инцидентом.

Полицейские остановили машину, в которой 20-летний Данте Райт находился со своей возлюбленной. Стало известно, что на арест Райта был выписан ордер. Молодой человек пытался скрыться от правоохранителей, но полицейский раньше нажал на курок. Райт скончался на месте.

Решение о назначении другой даты для игры было принято после диалога лиги с руководством «Миннесоты» и местными властями.

Ранее стало известно о стрельбе в школе Ноксвилла. Среди пострадавших оказался один полицейский.