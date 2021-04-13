Российских сварщиков могут начать отправлять в космос

Москва, 13 апреля. Эксперимент по съемке кинофильма на орбите позволил бы разработать ускоренный курс подготовки к космическим полетам и ввел бы в обиход отправку в космос различных специалистов.

Речь идет о некой критической ситуации, в которой понадобится квалифицированный специалист, рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в телепрограмме «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«И мы должны срочно отправить какого-то специалиста, биолога, астронома, физика, сварщика... Сварщика!.. А для того, чтобы он там справился со своей задачей, надо его оперативно подготовить», — объяснил Рогозин.

Телеведущий программы Иван Ургант уточнил, для чего в космосе может понадобиться сварщик. Рогозин заявил, что «пригодится». Ургант предложил сняться в фильме и самому гендиректору Роскосмоса и показать там свои навыки управления вертолетом и мотоциклом.

Также Рогозин заявил, что День космонавтики давно перестал быть отраслевым праздником. В настоящий момент по значимости он сопоставим с Днем Победы в Великой Отечественной войне.