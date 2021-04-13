Несколько человек пострадали в школьной перестрелке в Ноксвилле

Ноксвилл, 13 апреля. Несколько человек ранены при перестрелке в школе в американском штате Теннесси. Инцидент случился в городе Ноксвилл.

Среди пострадавших есть один полицейский. Сообщение об этом появилось в Twitter местной полиции.

«Несколько служб находятся на месте стрельбы в школе Austin-East Magnet. Сообщается о нескольких пострадавших, включая офицера полиции Ноксвилла», – сообщили правоохранители.

Никаких деталей и подробностей пока нет. Специалисты ведут расследование.

Ранее стало известно, что в американском штате Миннесота начались массовые акции протеста. Полиция убила 20-летнего афроамериканца Данте Райта. Он нарушил ПДД и пытался скрыться.