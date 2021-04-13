Рогозин вспомнил о переполохе в штаб-квартире НАТО из-за его мотоцикла

Москва, 13 апреля. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин признался телеведущему Ивану Урганту, что ему удалось «пробить брешь» в НАТО.

В прошлом Рогозин был постпредом РФ при НАТО. Однажды он приехал в штаб-квартиру Альянса в Брюсселе на мотоцикле с московскими номерами. Это вызвало большой переполох, потому что послы там не использовали подобный транспорт.

«Что вы думаете, на следующий день все послы приехали на мотоциклах. Они это скрывали, стеснялись, а я пробил брешь», — гордо заявил Рогозин в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Глава Роскосмоса ранее указал на огромную роль России в освоении космоса. Рогозин заявил, что страна стоит на пороге важных изменений в космической отрасли. Промышленность в этой области готова решить любые задачи, поставленные перед ней президентом и народом.