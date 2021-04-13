Спортсменка, олимпийская чемпионка и просто красавица: Татьяна Навка отмечает юбилей

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка 13 апреля отмечает юбилей. В честь 45-летия прославленной фигуристки ФАН вспоминает о ее главных достижениях.

Навка родилась в Днепропетровске 13 апреля 1975 года. В пять лет она впервые вышла на лед, а вскоре уже стала чемпионкой Украины среди юниоров. В 13 лет юная фигуристка перебралась в Москву, где занималась в группе Натальи Дубовой, а после — в США, где прожила 15 лет.

Первые медали

В паре с Самвелом Гезаляном Навка вошла в национальную сборную СССР. Их ждали победы в международных турнирах Skate America и Nations Cup. После распада Советского Союза Татьяна и Самвел представляли Белоруссию, однако тогда добиться серьезных успехов пара не смогла.

С 1996 по 1998 год фигуристка каталась вместе с Николаем Морозовым за Белоруссию. Пара стала первой на Мемориале Карла Шефера, дважды становилась первой на национальном чемпионате, но не смогла подняться на пьедестал Олимпиады в Нагано.

Смена тренера и партнера в 1998 году стали для фигуристки знаковыми. Вместе с Романом Костомаровым она тренировалась под руководством Александра Жулина, ставшего первым мужем будущей олимпийской чемпионки. В 2003 году Навка/Костомаров первый раз стали Чемпионами России. Это достижение спортсмены повторят еще дважды: в 2004 и 2006 годах. Еще три «золота» пара завоевала на чемпионатах Европы (2004, 2005, 2006), дважды они выиграли чемпионат мира (2004, 2005).

С 2004 года Навка и Костомаров почти не сходили с первых ступеней пьедесталов.

Золото Турина

К Олимпиаде-2006, проходившей в итальянском Турине, фигуристы подошли бесспорными фаворитами. Для олимпийского сезона было решено поставить «Кармен», что еще на начальном этапе вызвало споры: одним не нравилось, что Кармен от Навки станет блондинкой, другие считали, что эта композиция слишком «заезжена».

Хореографом выступила чемпионка мира по художественной гимнастике Татьяна Дручинина. Навка вдохновлялась образом балерины Майей Плисецкой, Костомарова же ждала роль тореадора.

После победы на Олимпиаде в Турине Татьяна и Роман приняли решение завершить спортивную карьеру.

Жизнь после спорта

В 2006 году Илья Авербух запустил на российском ТВ ледовый проект, участие в котором принимали знаменитые фигуристы в парах со звездами шоу бизнеса. Вернувшаяся из США Навка стала одной из главных звезд высокорейтингового телепроекта.

Награды

В 2012 году Татьяна Навка стала доверенным лицом Владимира Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра. В 2014 году Татьяна получила статус олимпийского посла Олимпиады в Сочи.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения Татьяна Александровна была награждена Орденом Дружбы в 2007 году.

В конце прошлого года стало известно, что Навка и российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира по хоккею Александр Овечкин стали послами Специальной Олимпиады 2022 года.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады запланированы на 22-28 января 2022 года. Их спортивная программа включает в себя соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.