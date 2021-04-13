Миронов предложил увеличить майские праздники за счет сокращения новогодних каникул

Москва, 13 апреля. Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать рабочие дни между майскими праздниками выходными.

Миронов прокомментировал идею продлить майские праздники. Политик предложил делать это ежегодно за счет уменьшения новогодних нерабочих дней.

«Новогодние каникулы надо сократить дня на три, а эти три дня прибавить — как раз между майскими праздникам», — сказал Миронов.

Лидер «Справедливой России» считает, что людям зимой нечего делать, а на дачу все поедут в мае. Он добавил, что при переносе части зимних праздников, 7 января нужно будет оставить выходным днем. Политик уверен, что россиянам хватит для новогоднего отдыха пяти дней и уже упомянутого 7 января.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил введение выходных между майскими праздниками. Что касается эпидемиологической обстановки, то она, по словам Пескова, «достаточно гибкая». При этом штаб и правительство принимают соответствующие решения.