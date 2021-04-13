Новый Boeing 777-300ER назовут в честь академика Королева

Москва, 13 апреля. Новый широкофюзеляжный лайнер Boeing 777-300ER авиакомпании Аэрофлот назовут в честь основоположника практической космонавтики Сергея Павловича Королева.

Предыдущий самолет, который носил это имя, вышел из эксплуатации в 2018 году, сообщает «Агентство городских новостей Москвы».

«В нашей авиакомпании есть давняя традиция — называть самолёты в честь великих соотечественников... Мы рады возможности увековечить вклад Сергея Павловича Королёва в становление и развитие отечественной и мировой космонавтики», — рассказал генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Михаил Полубояринов.

Такое имя несет особый смысл, отметил директор компании. Boeing с 1992 года является партнёром РКК «Энергия» имени С.П. Королёва по аэрокосмическим программам. Компании проводят большую совместную работу над множеством проектов по освоению космического пространства.

Недавно опрос выявил, сколько россиян готовы были бы отправиться в космос. Почти треть опрошенных готовы были отправиться покорять звезды, причем чаще других такое желание высказывали люди с доходом больше 80 тысяч рублей.