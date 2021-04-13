Поклонская сделала селфи под капельницей

Москва, 13 апреля. Подписчики депутата Госдумы Натальи Поклонской узнали, что она находится под капельницей. Соответствующий снимок парламентарий разместила в социальной сети Instagram.

Селфи под капельницей Поклонская сопроводила ироничной подписью. Причину попадания в клинику она в шутку связала с комментариями подписчиков.

«Отхожу от ваших комментариев», — написала депутат.

Почему Поклонская на самом деле оказалась под капельницей, неизвестно. Парламентарий не стала рассказывать, при каких обстоятельствах это случилось. Подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления.

Наталья Поклонская ранее заявила о своей готовности стать послом России на Украине. Это заявление прозвучало в документальном фильме телеканала RT.