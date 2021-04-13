Мэр Миннеаполиса ввел комендантский час после убийства афроамериканца

Миннеаполис, 13 апреля. Режим чрезвычайной ситуации и комендантский час был объявлен в американском Миннеаполиса после убийства афроамериканца сотрудницей полиции.

Решение принял мэр города в штате Миннесота Джейкоб Фрэй, сообщает местный телеканал KSTP. Согласно информации источников, комендантский час продлится с 19:00 понедельника до 06:00 вторника. Исключения будет сделано для журналистов, правоохранителей, работников скорой помощи и других служб, а также для тех, кто направляется на работу или с нее.

Ранее женщина-полицейский перепутала электрошокер с пистолетом. Афроамериканец Данте Райт пытался вырваться при задержании. Полиция остановила его автомобиль за нарушение ПДД. Оказалось, что ранее уже был выдан ордер на его арест.

Гибель Райта спровоцировала акции протеста. Спустя несколько часов после гибели афроамериканца сотни местных жителей вышли на улицы и устроили стычки с полицией.