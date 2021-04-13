Индия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Москва, 13 апреля. Индия стала 60-й страной, которая одобрила использование российской вакцины «Спутник V».

Генеральный контролер лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировал российский препарат против коронавируса «Спутник V».

«Индия также является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован «Спутник V». Общее число жителей этих государств достигает 3 млрд человек, или 40% населения планеты», — сообщает РФПИ.

В фонде отмечают, что «Спутник V» — это один из трех препаратов против коронавируса, одобренных для использования в Индии, у которой есть свои разработки в этой области.

Ранее сообщалось о поставке партии «Спутника V» из 30 тысяч доз вакцины в Севастополь. Поставки вакцины идут в плановом режиме, говорится в сообщении пресс-службы правительства города.