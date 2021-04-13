Топ-5 главных хитов Сергея Шнурова

Поэт, музыкант, а с недавнего времени еще и политик Сергей Шнуров отмечает 13 апреля день рождения. В честь 48-летия одного из самых скандальных артистов российского шоу-бизнеса ФАН вспоминает топ-5 главных хитов группировки «Ленинград».

Шнур родился в Ленинграде в 1973 году. К 48-ми годам деятельный музыкант успел сменить несколько амплуа. Когда-то его знали как основателя и солиста группировки «Ленинград», позже он засветился в нескольких кинокартинах, снял несколько документальных программ, выступал в роли телеведущего. В июне прошлого года Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVi и сопредседателем «Партии Роста».

И все же для большинства Шнуров — в первую очередь автор хитов от «Ленинграда». Одни воротят нос от обилия нецензурных выражений в его песнях, другие находят в текстах глубокий подтекст, раскрывающий сложную русскую душу.

WWW

Песню WWW можно назвать визитной карточкой «Ленинграда». Публика услышала ее в 2002 году, композиция стала первым синглом с альбома «Пираты XXI века». Здесь Шнур впервые проявил себя как талантливый маркетолог: при помощи незатейливого хита группа прорекламировала свой сайт, благодаря чему ресурс коллектива быстро стал популярным.

Клип представляет собой анимационный ролик в виде настольной интерактивной игры. Зрители видят не только знаковые места Северной столицы, но и героев, чьи имена тесно связаны с историей города: Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Константин Кинчев, Владимир Путин.

Мне бы в небо

Альбом «Пираты XXI века» стал одним из самых удачных в дискографии петербургской группы. Большинство песен обильно приправлены нецензурными словами, но некоторые из них стали исключением, чтобы группу можно было раскручивать на ТВ и радио.

Клип «Мне бы в небо» сняли режиссер Богдан Дробязко и оператор Андрей Петрашко. В ролике музыканты играют песню в бильярдной. Клип занимал высшие позиции «Русской десятки» на МТВ, а также в других хит-парадах разных каналов.

Менеджер

Восьмой студийный альбом «Ленинграда» «Для миллионов» был издан в 2003 году. Для песни «Менеджер» была записана радиоверсия без мата. Мультипликационный видеоклип в течение нескольких недель занимал первые места в различных хит-парадах.

Ролик, снятый режиссером Андреем Закирзяновым, откровенно троллит офисный планктон страны. И, несмотря на это, композиция стала мега популярной именно среди офисных работников.

В Питере — пить

С каждым годом клипы группировки «Ленинград» становились все масштабнее. Шнуров уловил тенденцию — даже самая простая песня могла стать хитом, если правильно преподнести ее публике.

Клип на песню «В Питере — пить» вышел 1 мая 2016 года и мгновенно стал популярным. Это была четвертая совместная работа группы с режиссером Анной Пармас. На сегодняшний день ролик набрал более 104 млн просмотров.

Пятеро героев клипа случайно знакомятся при не самых приятных обстоятельствах. Их внутренний бунт выливается в разудалую прогулку по Петербургу с постоянным употреблением спиртного.

Это первая композиция, записанная группировкой без Алисы Вокс, которая со скандалом покину коллектив ради сольной карьеры. В роли бэк-вокалисток выступили Василиса Старшова и Флорида Чантурия.

Экспонат

Еще одни пример того, как удачно снятый клип может раскрутить песню. Большинство, наверняка, называют композицию не «Экспонат», а «Лабутены». Спустя пять лет после премьеры, клип, снятый Пармас, собрал более 172 млн просмотров.

После появления ролика прославилась актриса Юлия Топольницкая, исполнившая в клипе роль главной героини, готовой на все ради предстоящего свидания.

Песня заняла первое место в российском чарте iTunes. Вскоре после выхода клипа пресс-секретарь проходившей в Москве выставки работ Винсента Ван Гога заявила, что два дня все девушки «на лабутенах» смогут посетить выставку бесплатно. Правда, позднее представители бренда Christian Louboutin попросили убрать упоминания о данной торговой марке из публикаций об акции.