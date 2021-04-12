Ростуризм рассказал, что делать туристам из России после закрытия Турции и Танзании

Москва, 12 апреля. Ростуризм объяснил моменты, интересующие туристов после запрета авиарейсов в Турцию и Танзанию.

Россияне, которые находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, имеют возможность вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания тура.

Путешественники, которые захотят прилететь в РФ раньше, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В некоторых случаях допустима смена билета на более ранний срок.

Туристы, отдыхающие в Турции и Танзании самостоятельно, также будут иметь возможность прилететь в Россию планово. Ростуризм объяснил некоторые моменты и для россиян, которые уже купили билеты, но еще не вылетели.

Путешественникам, купившим путевки до 1 июня, рекомендуется пересмотреть сроки перелета на более поздние даты или выбрать другую страну для посещения.

Министерство призывает туристов держать связь с представителями туроператоров и следить за сайтом Ростуризма.

Ранее сообщалось о приостановке авиасообщения России с Танзанией.