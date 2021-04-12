Портрет Гагарина разместили на самой высокой башне мира в Дубае

Дубай, 12 апреля. Акция, приуроченная к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, прошла в Дубае.

На фасаде Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире, разместили портрет Гагарина, который находился там три минуты, информирует ТАСС.

«Мы очень благодарны нашим арабским партнерам за эту замечательную акцию. За светлую память героического поступка нашего знаменитого соотечественника», — заявил представитель госкорпорации «Роскосмос» в регионе Персидского залива Анатолий Красников.

Он отметил, что мероприятие, во время которого подвиг космонавта был освещен в такой оригинальной и красивой форме, служит свидетельством серьезных намерений ОАЭ в отношении сотрудничества с Россией в сфере освоения космоса.

Недавно психолог высказал неожиданный вывод о характере первого космонавта. По мнению специалиста, Гагарин обладал всеми качествами, необходимыми для политической карьеры. Одно из них — перфекционизм.