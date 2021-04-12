Истерика Прибалтики вокруг энергокольца БРЭЛЛ продолжает набирать обороты

Вильнюс, 12 апреля. Логика действий прибалтийских стран относительно временного отключения от российской энергии непонятна. Об этом сообщил аналитик ГК «ФИНАМ» Александр Ковалев.

В странах Прибалтики прошла совместная проверка энергетических систем, а также тестовое отключение от энергокольца БРЭЛЛ. Литва, Латвия и Эстония планируют отказаться от сотрудничества с Россией и Белоруссией по вопросам поставок электроэнергии. Разрыв договоренностей произойдет в 2025 году. Об этом сообщает издание Regnum.

«Эти действия Прибалтики привели к снижению цен на РСВ (рынок на сутки вперед) в пределах 0,5% — 8 апреля, и почти на 10% — 11 апреля. На текущий момент цены на РСВ в 1 ЦЗ вернулись к уровням, зафиксированным до проведения испытаний», — отмечает эксперт.

Ковалев добавил, что выход Литвы, Эстонии и Латвии из БРЭЛЛ и их подключение к сетям Евросоюза будет экономически невыгодным шагом. Цена на электричество в Прибалтике сильно возрастет.

«Это было доказано в ходе проведения испытаний. Другими словами, обосновать решение Балтийской тройки с экономической точки зрения довольно тяжело», — поделился мнением аналитик.

Ранее политический эксперт и экономист Александр Дудчак в интервью для Федерального агентства новостей рассказал, что отказ от электроэнергии из России и Белоруссии сильно ударит по Прибалтике.