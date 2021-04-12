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Экономика

Истерика Прибалтики вокруг энергокольца БРЭЛЛ продолжает набирать обороты

Истерика Прибалтики вокруг энергокольца БРЭЛЛ продолжает набирать обороты

Вильнюс, 12 апреля. Логика действий прибалтийских стран относительно временного отключения от российской энергии непонятна. Об этом сообщил аналитик ГК «ФИНАМ» Александр Ковалев.

В странах Прибалтики прошла совместная проверка энергетических систем, а также тестовое отключение от энергокольца БРЭЛЛ. Литва, Латвия и Эстония планируют отказаться от сотрудничества с Россией и Белоруссией по вопросам поставок электроэнергии. Разрыв договоренностей произойдет в 2025 году. Об этом сообщает издание Regnum.

«Эти действия Прибалтики привели к снижению цен на РСВ (рынок на сутки вперед) в пределах 0,5% — 8 апреля, и почти на 10% — 11 апреля. На текущий момент цены на РСВ в 1 ЦЗ вернулись к уровням, зафиксированным до проведения испытаний», — отмечает эксперт.

Ковалев добавил, что выход Литвы, Эстонии и Латвии из БРЭЛЛ и их подключение к сетям Евросоюза будет экономически невыгодным шагом. Цена на электричество в Прибалтике сильно возрастет.

«Это было доказано в ходе проведения испытаний. Другими словами, обосновать решение Балтийской тройки с экономической точки зрения довольно тяжело», — поделился мнением аналитик.

Ранее политический эксперт и экономист Александр Дудчак в интервью для Федерального агентства новостей рассказал, что отказ от электроэнергии из России и Белоруссии сильно ударит по Прибалтике.

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