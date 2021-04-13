Топ-5 звездных ролей Дины Корзун 

Российская актриса, соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» и учредитель британского благотворительного фонда Gift of Life Дина Корзун 13 апреля отмечает юбилей. В честь 50-летия одной из самых выразительных артисток ФАН вспоминает топ-5 ее лучших ролей в кино.

Страна глухих, 1998 год

Главная героиня фильма Рита (Чулпан Хаматова) вынуждена скрываться после того, как ее возлюбленный проиграл в рулетку чужие деньги. Ее спасает и прячет у себя глухая танцовщица Яя, чью роль исполнила Корзун. Девушка мечтает накопить денег и уехать в сказочную «страну глухих», где нет несправедливости. Яя и Рита оказываются в центре противостояния двух кланов мафии: глухих и слышащих.

После этой роли к Корзун пришла настоящая узнаваемость. Картина Валерия Тодоровского стала лауреатом нескольких премий. Актриса за лучшую женскую роль была удостоена премий «Ника», «Золотой овен», приза прессы международного кинофестиваля «Звезды завтрашнего дня» в Женеве и других.

Президент и его внучка, 1999 год

В новогоднюю ночь 1987 года героиня фильма Татьяна в исполнении Корзун родила двух девочек-близняшек. В этот момент в роддом доставили молодую женщину — невестку влиятельного генерала, который, угрожая оружием врачам, требовал рождения здорового внука. В итоге одна из двух девочек-близняшек, родившихся у матери-одиночки, будущей художницы, объявляется генеральской внучкой. Спустя 13 лет разлученные сестры встретятся на кремлевской елке: дочь художницы и внучка нового президента РФ.

Фильм был включен в основную программу российского кинофестиваля «Кинотавр» 2001 года и удостоен специального приза жюри «За юмор и доброту на экране».

Кука, 2007 год

Героиня Дины Корзун — 38-летняя Лена. Казалось бы, ее московская жизнь складывается на зависть всем: карьера, успешный бойфренд. Но однажды она понимает, что ее мир рушится. Лена решает бросить столицу и переехать в Петербург, где устраивается на первую попавшуюся работу: в районную соцслужбу.

Параллельно зрители узнают о судьбе шестилетней Куки. Смышленая и взрослая не по годам девочка живет одна и заботится сама о себе. Лена решает помочь девочке, но сначала нужно завоевать ее доверие.

Трогательный фильм запал в душу зрителям. Мелодрама стала первой работой в кино для режиссера Ярослава Чеважевского, известного по съемкам нескольких сотен телевизионных рекламных клипов.

Сорок оттенков грусти, 2004 год

В 2004 году режиссер Айра Сакс пригласил Корзун в Голливуд. Вместе с Рипом Торном она исполнила роль в психологической драме «Сорок оттенков грусти».

Фильм получил Гран-при жюри за лучшую драму на национальном американском кинофестивале независимого кино «Сандэнс». Также Корзун номинировали на «Лучшую женскую роль» на фестивале «Независимый дух».

Острые козырьки, 2016 год

Британский сериал «Острые козырьки» рассказывает о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века. Многолюдная семья Шелби стала одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд послевоенного времени. Третий сезон вышел на экраны в 2016 году. Дина Корзун сыграла героиню по имени Изабелла Петровна Романофф.