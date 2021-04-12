«Мы больше не строим ракеты»: украинцы поделились мыслями о Дне космонавтики

Киев, 12 апреля. Издание «Украина.ру» выяснило, что украинские эксперты и общественные деятели пишут о Дне космонавтики в социальных сетях.

Общественный деятель Александр Скубченко сокрушается, что из космической державы Украина превратилась «в нечто незначительное».

«Достижения разменяли на нытье. Патриотизм подменили русофобией. Униженностью заменили гордость. Высекаем из памяти великое. Мы больше не строим ракеты, не строим самолеты, танки и тракторы. Мы просим кредиты, чтобы выплатить старикам нищенские пенсии», — сообщил Скубченко в своем Facebook.

Журналист Дмитрий Василец отметил, что процесс декоммунизации привел к тому, что о достижениях первого космонавта Юрия Гагарина и его подвиге на Украине теперь запрещено говорить. Он поздравил украинцев с тем, что в «современной капиталистической стране» теперь можно гордиться только миллиардером Илоном Маском и звонком президенту США Джо Байдену. Такого же мнения придерживается общественный деятель Максим Гольдарб, который заявил, что вместо знаменитого «Поехали!» следует использовать «Приехали!» как гораздо более подходящее выражение.

Недавно российский сенатор Алексей Пушков напомнил украинцам, что они не имеют никакого отношения к полету Юрия Гагарина. Тем более неприемлемо пытаться приписать себе какую-то долю из великих советских достижений на фоне расцвета русофобии и декоммунизации, добавил Пушков.