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Эпидемиолог назвал дату создания вакцины от новых мутаций коронавируса

Эпидемиолог назвал дату создания вакцины от новых мутаций коронавируса

Москва, 12 апреля. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов поделился информацией о создании вакцины от новых мутаций коронавируса.

Горелов уверяет, что разработка препарата от новых мутаций коронавируса займет не больше двух месяцев. Эпидемиолог считает, что самое главное было создать платформу, отработать технологии и масштабировать производство. Он утверждает что поменять что-то внутри вакцины для ученых — это то же самое как игра в лего или трансформер.

«Меняя составляющие, мы будем иметь один ключевой результат. А именно способность препарата защищать от новой коронавирусной инфекции», — добавил Горелов

По словам Горелова, все вакцины от коронавируса в мире могут противостоять новым мутациям.

Ранее сообщалось о запуске второй фазы испытаний препарата от COVID-19 «Ковид-глобулин». Испытания пройдут в столице с участием 156 добровольцев, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Мероприятия будут проходить в шести столичных клиниках, а завершение второй фазы планируется через два-три месяца. Главная цель исследования — изучение эффективности и безопасности лекарства, проводиться оно будет по международным стандартам.

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