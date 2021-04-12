Эпидемиолог назвал дату создания вакцины от новых мутаций коронавируса

Москва, 12 апреля. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов поделился информацией о создании вакцины от новых мутаций коронавируса.

Горелов уверяет, что разработка препарата от новых мутаций коронавируса займет не больше двух месяцев. Эпидемиолог считает, что самое главное было создать платформу, отработать технологии и масштабировать производство. Он утверждает что поменять что-то внутри вакцины для ученых — это то же самое как игра в лего или трансформер.

«Меняя составляющие, мы будем иметь один ключевой результат. А именно способность препарата защищать от новой коронавирусной инфекции», — добавил Горелов

По словам Горелова, все вакцины от коронавируса в мире могут противостоять новым мутациям.

Ранее сообщалось о запуске второй фазы испытаний препарата от COVID-19 «Ковид-глобулин». Испытания пройдут в столице с участием 156 добровольцев, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Мероприятия будут проходить в шести столичных клиниках, а завершение второй фазы планируется через два-три месяца. Главная цель исследования — изучение эффективности и безопасности лекарства, проводиться оно будет по международным стандартам.