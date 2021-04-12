При упоминании слова «пудра» у многих из нас неизменно возникает перед глазами женский образ, в одной руке удерживающий зеркальце, а в другой — большую кисть для макияжа. А слово «припудривать» стало синонимом «скрывать», «покрывать», «отвлекать от реального». Пудра всегда служила неким флером, ширмой, за которой можно умело спрятать маленькие недостатки кожи. Это самое первое косметическое средство, с которым знакомятся любительницы визажа. Небольшая красивая коробочка с воздушной текстурой служит модницам верой и правдой не одно столетие. Настала пора разобраться вместе с ФАН в «пудровом» разнообразии и определиться, что подходит именно вам.

Как давно люди пользуются пудрой?

Пудра досталась нам в наследство от древнегреческих и древнеегипетских вельмож, как один из способов подчеркнуть свой статус. Осветленные белилами лица могли себе позволить только люди высших сословий, не работавшие под лучами палящего солнца. Интересно, что на это замечательное косметическое средство долгое время претендовали не только дамы, но и представители сильного пола. Древние греки были известными любителями банных и других косметических процедур. Космет (от греческого kosmain, что значит «украшать») полагался каждому знатному господину во времена Древней Греции. Мужчины в летах пользовались услугами космета, чтобы обрести свежесть и здоровый вид. В ход шли не только ароматические масла, но и декоративные средства, такие как тонко измельченные порошки из растительных и минеральных веществ, которые наносили на поверхность тела. В традициях Древней Японии и Китая мужчины также тщательно следили за внешним видом и припудривали лицо рисовой мукой очень тонкого помола.

В Средневековье мужчине появиться на светском рауте без макияжа считалось моветоном, неприличным жестом, даже неуважением к другим гостям. В XVII-XVIII веках мужчины накладывали румяна, пудрили лица и парики, клеили темные мушки над верхней губой. И лишь в конце XVIII века в Англии против модных щеголей выступила церковь, объявив, что припудривание есть знак притворства и жеманности. Поддержала священнослужителей и королева Великобритании, с тех пор использование пудры и других косметических средств в мужской среде пошло на убыль. Как, впрочем, и в женской: считалась, что даму, по большей степени, украшает скромность и природный цвет кожи.

Единственной сферой, где пудра оставалась неизменно востребованной и необходимой, были актерские гримерки. Однако, начиная с 30-х годов XX века — периода расцвета косметических брендов — пудра стала переживать настоящее возрождение. Она превратилась в продукт №1 и не сдает своих позиций по сей день. Пудреницы становятся более компактными, их крышки украшают перламутровыми инкрустациями, жемчугом и драгоценными камнями. Такой аксессуар приятно извлечь из дамского ридикюля, открыть его и томно провести кистью по скулам.

Для чего нужна пудра для лица?

Назначение пудры в зависимости от состава и консистенции может быть весьма разнообразным. Помимо декоративных целей — таких, как выравнивание видимых недостатков на коже и изменение цвета лица на более светлый или более темный — она может применяться для лечения кожи. В ее состав могут входить различные увлажняющие компоненты, витамины, вещества, успокаивающие раздраженную кожу. Пудры серии «sun», как правило, содержат фильтры от избыточного солнечного излучения. Современные пудры, созданные в химических лабораториях, могут влиять на естественные обменные процессы, происходящие в слоях эпидермиса, и оказывать омолаживающий эффект на зрелую кожу. Чем сложнее компоненты в составе пудры — тем выше ее стоимость. Пудры класса «люкс» будут дороже по причине того, что включают в свои формулы самые новейшие дерматологические разработки. Дерматологические исследования сами по себе — процедуры длительные и затратные, но обещают удивительный эффект. Бюджетные пудры на «ура» справляются с самыми простыми функциями: устраняют жирный блеск и неровности.

Какие бывают виды пудры?

В основе пудры могут быть растительные или минеральные компоненты. Из растительных широко распространены мука, крахмал и растительные масла, из минеральных — глина, гидроксид кальция, тальк, синтезированные витамины и протеины. К основе добавляют красители, светоотражающие флюиды и реже отдушку. Прежде всего, пудра различается по своей текстуре, и в описании продукта обязательно будет указано, какова его консистенция: рассыпчатая, крем-пудра, компактная пудра. Пудры на минеральной основе больше подходят для чувствительной кожи и не вызывают аллергию.

Самый древний вид продукта — рассыпчатая пудра. Ее внешний вид почти неотличим от того средства, что использовали красавицы несколько столетий назад. Конечно, благодаря современным достижениям индустрии красоты, она стала более совершенной. Для ее создания используются частицы самого тонкого помола, которые сравнимы с воздушной цветочной пыльцой. Расфасовывают рассыпчатую пудру в коробочки с высокими бортами, а сверху ее комплектуют двумя крышечками: одна с небольшими отверстиями, напоминающими сито, и вторая плотно закрывающая баночку. К такой пудре прилагается крупный пушистый спонж или такая же крупная кисть с длинными тонкими ворсинками. Рассыпчатая пудра используется в самом начале макияжа как база, а также в конце — в качестве закрепляющего средства.

Приобретая компактную пудру, вы становитесь обладателем универсального косметического помощника. Такое средство удобно носить с собой, в коробочке обязательно будет зеркальце и спонжик или кисть. Сама пудра слегка спрессована, имеет твердую поверхность и не просыпется и не раскрошится при повороте коробочки. На спонжик или кисть ложится умеренное количество средства, слой получается ровный и не толстый.

Разновидность компактной пудры — так называемые «метеориты». Это пудра, спрессованная в маленькие шарики. Впервые «метеориты» на рынке представил один из старейших парфюмерных домов Франции. Основная идея использования шариков разных пастельных оттенков — получение максимально натурального «прозрачного» покрытия на коже лица и шеи. Визажисты любят эту пудру и считают ее идеальной для создания мейкапа. Шарики разного цвета работают как корректоры. Например, зеленые помогают скрыть красноту, фиолетовые — убирают с лица усталость. Есть лишь один заметный недостаток — носить с собой «метеориты» и пользоваться ими вне дома не совсем удобно.

Скрыть заметные недостатки на коже поможет крем-пудра. Это своеобразный гибрид тонального крема и пудры. Ложится гораздо плотнее компактной пудры, спрессована еще больше, имеет в своем составе высокую концентрацию пигмента. Хорошо показывает себя на сухой коже. Ее разновидность — жидкая крем-пудра — продается в тубах с маленькими отверстиями. Ложится на кожу ровным слоем и после высыхания неотличима от компактной пудры.

Матирующую пудру эксперты рекомендуют использовать вместо других тонирующих косметических средств. Она поможет выровнять цвет и структуру кожи, скрыть видимые погрешности и убрать блеск.

Для сухой кожи оптимальна пудра с влажным эффектом, внешне она напоминает рассыпчатую. Но секрет кроется в ощущениях, которые испытывает девушка, нанося ее на лицо, как будто кожу касается легкий морской бриз. Все дело в специальных компонентах, которые заботятся не только об идеальном тоне, но и о комфорте обладательницы продукта.

Бронзирующая пудра — верная спутница любительниц «скульптурирования» лица. Мало скрыть недостатки на коже, нужно придать овалу лица четкость. «Скульптурирование» — своего рода искусство, которое ввели в моду трендсеттеры бьюти-индустрии. Благодаря таким средствам, как пудра-бронзатор, можно выделить нужные участки — например скулы, и скрыть все нежелательное. По своей консистенции пудры-бронзаторы бывают спрессованные и рассыпчатые.

Фиксирующая пудра или «закрепляющая» поможет сделать ваш макияж более стойким, если нанести ее в качестве последнего штриха. Она как бы создает защитный экран и не позволяет теням и румянам осыпаться. Чрезвычайно важна для макияжа на жирной коже лица.

Последние дерматологические исследования раздвинули горизонты в способах создания и применения косметических средств. Ниже мы приведем три самых необычных вида пудры.

Одна из последних инновационных разработок — запеченная пудра. При ее изготовлении применяется технология запекания ингредиентов при температуре 60 градусов. В результате получается не совсем ровная, с прожилками, слегка шелковистая текстура, с увлажняющими свойствами, напоминающая одновременно и рассыпчатую и компактную пудру. Бывает двух типов — глянцевая и матовая.

Энзимная пудра предназначена для очищения кожи лица и требует смачивания водой. Представляет собой белый порошок, который после добавления воды превращается в пену. По сути, это пилинг на минеральной основе. В составе энзимной пудры отсутствуют сульфаты, спирт, нефтепродукты, поэтому ее использование исключает высушивание и стягивание кожи. Она помогает восстановить кислотно-щелочной баланс эпидермиса и способствует его оздоровлению.

Для создания жемчужной пудры косметологи-дерматологи использовали целый коктейль целебных веществ: белки, аминокислоты, родственные тем, что входят в состав натурального жемчуга, витамины и другие полезные для кожи микроэлементы. Жемчужный порошок добавляют в различные средства для внутреннего и наружного применения. Декоративной функции, строго говоря, жемчужная пудра не выполняет. Но как ингредиент в креме для лица или в маске она помогает питать и осветлять кожу и улучшать обмен веществ.

Как подобрать пудру для лица?

Перечислим некоторые важные моменты, которые помогут вам подобрать лучшую пудру:

— определите тип кожи вашего лица: для жирной и сухой кожи нужно выбирать разную по составу пудру, обычно он указан на упаковке;

— тон пудры для лица имеет смысл выбирать чуть светлее, чем природный цвет: лучше ошибиться в сторону более светлого тона, чем приобрести продукт с более темным оттенком;

— решите для себя, какой финиш вы хотите получить, от этого зависит тип пудры, на который нужно обратить внимание — дающий матовый эффект или блестящий;

— перекрывающая способность пудры определяет, насколько она скорректирует недостатки кожи. Покрытие может быть полупрозрачным или плотным, но главное здесь — не ошибиться с тоном пудры: неправильно подобранный, он сведет все усилия на нет;

— обратите внимание, какие компоненты входят в состав пудры и нет ли у вас на них аллергии;

— срок годности продукта должен заканчиваться не раньше, чем через год с момента покупки, иначе пудра быстро потеряет свои свойства.

Лучшие образцы пудры от популярных брендов: топ-10 по версии ФАН

В нашем обзоре мы сосредоточимся на лучших предложениях пудры как люксовых марок, так и бюджетных.

GIVENCHY пудра компактная Prisme Visage 4 бежевое кружево

Эта пудра сразу же привлекает внимание стильной фирменной коробочкой с завитком логотипа. Внутри четыре оттенка, которые смешиваются при растушевке кисточкой. Сложный цвет выглядит очень натурально, но при желании можно пользоваться одним, двумя или тремя оттенками. Кисточка входит в комплект и имеет натуральные ворсинки средней жесткости, подрезанные чуть скошенной линией, с учетом анатомии лица. Пудра убирает жирный блеск, матирует правильно, без нарочитого заметного слоя. К недостаткам можно отнести хрупкость текстуры, пудра может расколоться на кусочки при небрежном использовании. Кроме того, не всем подходит предлагаемая форма кисти.

L'Oreal Paris пудра компактная Infaillible 24H Fresh Wear 120 Vanilla

Это средство от известного производителя косметики называют пудрой с «эффектом фотошопа». Плотная матирующая текстура надежно маскирует неровности на коже. Имеет чудесное свойство сливаться с натуральным цветом кожи, при нанесении не создает ощущение маски или стянутости. Держится 24 часа, можно использовать для создания макияжа в дорогу. Спонж подходит как для сухого нанесения пудры, так и для влажного. Из недостатков стоит отметить неудобное расположение зеркальца: чтобы его открыть, приходится откидывать отсек с самой пудрой.

Maybelline New York Fit Me пудра компактная матирующая

Пудра Maybelline «Fit me» приятно удивит своей матирующей кремовой текстурой. Имеет большую палитру оттенков, обладает стойкостью, поставляется в удобной упаковке. Делает цвет лица однотонным, ложится равномерно, помогает скрыть широкие поры и высыпания. Не вызывает неприятных ощущений на коже. Практически без запаха, в комплект входит спонж. Из минусов стоит отметить бледные оттенки красящих пигментов, а при использовании на сухой коже пудра требует базового увлажняющего крема.

Пудра для лица Faberlic Wet & Dry Perfect Me

Известный производитель сетевой косметики позиционирует эту пудру как тональное средство с натуральным матовым эффектом, с покрытием средней плотности, выравнивающим тон лица. Предусмотрены два вида нанесения — влажный и сухой. Коробочка с двумя отсеками — для пудры и спонжа, закрывается при помощи магнита. Пользователи отмечают такой недостаток, как излишний желтый пигмент во всех трех оттенках бежевого, а сама пудра настолько мелкая, что «пылит» при использовании. Кроме того, она имеет тенденцию окисляться на коже и менять цвет.

Eveline Cosmetics пудра компактная Celebrities Beauty

Достоинства этого продукта начинаются с красивой упаковки: коробочка эргономичной формы выполнена в черно-золотой гамме. Удобное большое зеркало на верхней крышке. Минеральная основа пудры создана для чувствительной кожи. Продукт имеет разглаживающий эффект, матирует. Пудра трехцветная, при растушевке получается натуральный оттенок. Недостатки: спонжик слишком быстро набирает в себя пудру, необходимо часто его мыть. Также пользовательницы отмечают слишком много шиммера, кожа приобретает ненужный блеск на солнце.

Пудра Max Factor Creme Puff

Эта пудра дарит потрясающий эффект для вашей кожи, убирает лишний блеск и обеспечивает сияние. Очень экономичная, в небольшой круглой упаковке. Подойдет для ношения в сумочке. К основному средству идет спонж. Пудра держится на лице в течение всего дня. К минусам можно отнести отсутствие зеркала, хотя это можно объяснить миниатюрными размерами коробочки.

Pond's рассыпчатая пудра Magic Powder BB

В составе этой рассыпчатой пудры находятся тальк, цинк, никотиновая кислота, слюда и диоксид титана. Благодаря этому средство бережно ухаживает за кожей, создавая ощущение комфорта. Тонирует, подстраиваясь под кожу, матирует и выравнивает поверхность кожи, не забивая поры. Минус продукта заключается в его очень хрупкой упаковке, также в линейке отсутствуют теплые оттенки.