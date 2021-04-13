Украинский политик назвал «бредом» готовность Саакашвили защищать Одессу от России

Одесса является русским городом, поэтому заявление Михаила Саакашвили о готовности защищать «жемчужину у моря» от России является «бредом сумасшедшего». Об этом в интервью ФАН рассказал украинский политик, бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поделился прогнозом о будущем для Донбасса заявил, что глава государства Владимир Зеленский не собирается задействовать войска в Донбассе. Он добавил, что это «не тема для разговора».

«Украина живет своей жизнью. Она не живет в какой-то военной истерике. Вообще, обычный украинец мало думает про войну в демократической стране. Украина хаотичная, коррумпированная, но полностью демократия все-таки. У людей есть другие заботы: ежедневное пропитание и забота о себе. У них нет никаких имперских амбиций, никакая война не занимает даже часть их мыслей», — сказал политик

После этого Саакашвили поделился своими опасениями на тему того, что Одесса перейдет под контроль Российской Федерации по аналогии с Крымом. Грузинский политик назвал себя «одесситом» и сообщил, что будет стоять на защите Одессы от Российской империи до конца.

«Обратно, потому что в России считают, что это такая же часть Российской империи, как и Севастополь. Тогда вся Украина встанет», — заявил он.

Украинский политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление бывшего президента Грузии. По его словам, Одессе — русский город, поэтому «защитить» ее от России просто невозможно.

«Очередной бред сумасшедшего. Он уже поруководил не только Грузией, но и Одессой. Мы видели, какие дороги он «построил», как «поборол» коррупцию в Одессе. Этот человек просто в очередной раз решил пропиариться. Ему американцы ставят задачи, он их благополучно выполняет. От кого он собрался защищать Одессу? Все прекрасно знают, что этот город является абсолютного русскоговорящим. Мы видели, как в местные жители в День освобождения Одессы выходили и возлагали цветы к советским солдатам-героям Великой Отечественной войны», — сказал собеседник ФАН.

Экс-депутат украинского парламента добавил, что у Михаила Саакашвили и других киевских политиков никогда не получится выгнать русских из Одессы. Кроме того, добавил политик, именно киевским властям сегодня нужно думать, как остаться на Украине, поскольку ситуация в стране с каждым днем ухудшается.

«Он никогда не выгонит русских из Одессы, что бы он не делал. Только при русских в городе был мир, а как только такие как он взяли власть, в Одессе 2 мая нацисты сожгли заживо людей. Саакашвили пугает людей повторением этих событий. Но ничего не получится. Сегодня ситуация в южных регионах Украины с каждым днем накаляется все больше. Это связано с пандемией, тотальным подорожанием всего, а также ухудшением жизни населения страны. Поэтому заявление Саакашвили является популистским», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что известный журналист Юлия Витязева призвала ополчение Донбасса изгнать националистов из Одессы.