Похудевшую Ляйсан Утяшеву в мини-юбке перепутали с Кристиной Асмус

Москва, 12 апреля. Гимнастка, телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась снимком с пушистыми питомцами — шпицами Нямкой, Элькой и Шаней. Поклонники удивились девичьему образу знаменитости.

Жена комика Павла Воли примерила на себя образ школьницы: на ней красовалась короткая темно-синяя клетчатая юбка с бахромой, светло-голубая рубашка с коротким рукавом и грубые ботинки черного цвета. В глаза сразу бросаются стройные ноги спортсменки: за последние пару лет Утяшева сильно похудела, за что до сих пор «получает» в комментариях от негодующих подписчиков.

«Ни одному животному в голову не придет удивить чем-то… своих сородичей. Чего не скажешь о нас, людях... P. S. на фото Нямка, Элька и Шаня», — подписала публикацию звезда.

Не все поклонники Утяшевой узнали ее на новом фото. Так, один из пользователей подумал, что перед ним актриса Кристина Асмус. Действительно, прически и фигуры знаменитостей выглядят похоже.

«Сослепу с Асмус перепутал», — написал фолловер.

В конце марта Ляйсан Утяшева показала подписчикам процесс приготовления блюда в рамках шоу. Компанию ей составила актриса Агата Муцениеце.