Политолог Солонников объяснил, зачем Зеленский обращается к Байдену через прессу

Обращение через прессу — один из способов коммуникации между мировыми лидерами, используемый достаточно часто. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее, в ходе своего «рабочего визита» в Донбасс президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу CNN, в котором заявил, что ожидает от своего коллеги в Белом доме «больше оружия» и «больше денег» на борьбу с Россией и ее «сдерживание». Кроме того, он потребовал от Джо Байдена «больше поддержки для присоединения к НАТО».

«Если США видят Украину в Североатлантическом альянсе, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах», — с возмущением произнес украинский лидер.

Солонников убежден, что в заявлении Зеленского нет ничего удивительного: по его словам, обращение через прессу вовсе не отменяет личного общения президентов Украины и США.

«Это два разных вида коммуникаций, — заметил политолог. — В Америке некоторые конгрессмены, лоббирующие интересы Киева, могут ссылаться на это интервью Зеленского CNN».

Эксперт назвал крайне распространенной практикой использование политическими лидерами медийных структур для общения друг с другом.

«Особенно оправдана такая тактика в отношении Соединенных Штатов Америки, — добавил собеседник ФАН. — Чтобы добиться поддержки от этого государства, нужно пройти через множество его официальных институтов: это и глава Белого дома, и ряд профильных комитетов в Конгрессе (особенно важны те, что работают с бюджетом страны), и Пентагон. Кроме того, в США есть ряд других центров силы, поддержкой которых стоило бы заручиться. С каждой из упомянутых структур могут работать переговорщики или даже целые лоббистские группы, специально для этого нанятые. И чтобы все это эффективно и скоординировано работало, нужен подходящий медийный фон».

Солонников также объяснил, чего именно ожидал Зеленский от Байдена, когда просил «не на словах» обеспечить поддержку Украине во вступлении в НАТО.