В НАТО задумались над созданием общей стратегии по отражению угроз в Арктике

Кельн, 12 апреля. Арктика в последние годы становится ареной противоборства России и НАТО, и при этом на Западе все чаще говорят о «российской угрозе» для северных членов Альянса.

Немецкий журналист из Кельна Себастьян Шпренгер проанализировал тенденцию противостояния НАТО и России в Арктике, изложив свои рассуждения в статье для Defense News. Федеральное агентство новостей представляет эксклюзивный перевод публикации.

Потепление в Арктике открывает новые фронты конкуренции в богатом ресурсами регионе, к которому присматривается даже Китай. Шпренгер считает, что для НАТО здесь кроются будущие проблемы безопасности, а потому у Альянса должна появиться ясная стратегия действий в регионе, ставшем ареной противоборства с РФ.

Норвегия больше всех беспокоится о наращивании российских войск на Кольском полуострове. Это беспокойство сочетается со стремлением к добрососедским отношениям в области управления рыболовством и сотрудничества в области береговой охраны.

«Мы работаем над открытым диалогом с Россией», — заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен на виртуальной конференции, организованной Атлантическим советом.

Вместе с тем норвежские чиновники все больше боятся российских ракет дальнего радиуса действия, нового подводного оружия и морских учений, постепенно приближающихся к берегам союзников по НАТО. Норвежцам кажется, что обстановка постепенно скатывается к той, что сложилась во времена холодной войны.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что ситуация с безопасностью в Арктике становится все более сложной», — заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде.

НАТО раньше не уделяла Арктике отдельного внимания, оставив решение проблем отдельным странам, прилегающим к региону. Теперь же, как считают аналитики, нужна общая стратегия для предотвращения угроз всему Альянсу.

Американский политолог Фил Батлер объяснил, зачем в американских СМИ появляется все больше статей о «российской угрозе» в Арктике. Как сообщили СМИ, он считает, что все это нужно для оправдания собственной гонки вооружения.