PR-агент Бузовой опроверг ее тайный роман с бизнесменом

Москва, 12 апреля. Фанаты телеведущей Ольги Бузовой после разрыва звезды с блогером Давидом Манукяном начали приписывать ей тайный роман с участником ее проекта бизнесменом Валентином Коробковым.

Звездная пара познакомилась в рамках реалити-шоу «Замуж за Бузову», на котором прошедшие кастинг мужчины выполняли задания и проходили испытания, доказывая свою любовь и пытаясь построить отношения с поющей телеведущей. Однако победителей на шоу не оказалось - тогда звезда предпочла участникам молодого рэпера и блогера Даву, с которым скандально рассталась в начале этого года после своего дня рождения. Теперь же в Сети появились слухи, что Коробков предложил певице снова попробовать построить любовь.

Однако корреспондентам портал «Дни.ру» удалось опровергнуть эти домыслы. Они связались с PR-менеджером певицы Антоном Богославским, который заявил, что звезда не видела предпринимателя со времен съемок.

«Господина Коробкова не видел уже со съемок шоу. Ну, Ольга примерно так же. Она пока не готова к новым отношениям», — заявил представитель артистки уточнив, что певица до сих пор переживает расставание с блогером.

После развала звездной пары в Сети начали появляться новости об изменах то со стороны певицы, то со стороны Давы еще во время их отношений. Опровергать слухи не стал даже близкий друг артистов король эстрады Филипп Киркоров, который отметил, что безгрешных людей не существует.