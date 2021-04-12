Юлия Барановская блеснула на светском мероприятии в элегантном платье

Москва, 12 апреля. Бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина, телеведущая Юлия Барановская, появилась на светском мероприятии в элегантном вечернем наряде.

На своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что провела два дня на музыкальной премии «Браво». Первый день прошел в Большом театре, где получили награды звезды мировой оперы и балета.

Барановская блеснула на красной ковровой дорожке сверкающим платьем в пол с пикантным разрезом. Открытый низ наряда ведущей уравновешивался длинными рукавами и высокой горловиной. Образ знаменитости дополнили черные туфли-лодочки на каблуках и миниатюрная сумочка с ручкой-петлей.

«Церемония была очень красивой и торжественной. Отдельным подарком стал приезд легендарного итальянского баритона Массимо Кавалетти», — поделилась эмоциями от мероприятия экс-возлюбленная Аршавина.

Второй день премии «Браво» провели в Доме литераторов. Во время этой части вручали награды в области популярной музыки. Барановская выбрала для второго дня более повседневный наряд с плиссированной юбкой и глубоким декольте, но при этом смогла сохранить элегантность образа.

Барановская ранее продемонстрировала подписчикам свои стройные ноги. Поклонники телеведущей были поражены ее фигурой.