Ирина Шейк прорекламировала новую песню Тимати «Чокер»

Москва, 12 апреля. Российская супермодель Ирина Шейк редко делится с подписчиками в Instagram своими увлечениями и любимой музыкой, поэтому скрин обложки нового сингла Тимати вызвал ажиотаж в Сети.

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) стал участником нового сезона самого романтичного проекта ТНТ «Холостяк», после чего сразу же заявил, что этот выпуск будет самым рейтинговым и необычным. На правах главного героя с первой серий сезона певец стал вводить свои правила, пригласив к себе в помощники Егора Крида и введя, кроме стандартных красных роз, еще золотые, белые и черные.

Чтобы привлечь как можно больше внимания к телевизионному проекту, Тимати поддерживает интригу и в социальных сетях. Недавно он выпустил новый трек «Чокер» посвященный романтическому шоу. Последнюю публикацию в Stories супермодели Шейк многие фанаты «Холостяка» сразу же сочли рекламной акцией, так как звезда выложила скрин обложки сингла композиции рэпера.

Модель, возможно, и сама следит за сюжетом шоу, однако большинство ее фанатов склоняются к версии об очередном PR-ходе, продуманном Тимати ради поддержки высоких рейтингов. Многие интернет-пользователи считают, что именно для них певец не стесняется раскрывать на многомиллионную аудиторию программы свои отношения с бывшей возлюбленной и матерью своего сына Ратмира Анастасией Решетовой.