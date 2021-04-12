Военные летчики на Дальнем востоке приняли участие в мероприятиях ко Дню космонавтики

Иркутск, 12 апреля. Мероприятия в честь Дня космонавтики состоялись в воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации.

Военнослужащим, располагающимся в соответствующих подразделениях в Амурской и Иркутской областях, а также в Якутии и на Чукотке показали документальные фильмы и печатные издания, посвященные первому в мире орбитальному облету Земли, говорится в официальном сообщении Минобороны РФ. Кроме того, легендарному полету российского космонавта Юрия Гагарина были посвящены тематические занятия и онлайн-концерты. Военные также приняли участие в викторине по истории Воздушно-космических войск (ВКС РФ).

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил увеличить заработную плату космонавтов в стране — оклады предполагается повысить на 50%-70%.