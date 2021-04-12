Группа «Браво» выпустила неизданный альбом с Евгением Осиным

Москва, 12 апреля. Музыкальная группа «Браво» в честь 60-летия полета первого человека в космос Юрия Гагарина официально выпустила неизданный альбом с Евгением Осиным.

Информация о публикации альбома «Скажем мы друг другу «Браво!»» появилась в официальном паблике группы в Facebook. Пластинка была записана с вокалистом Осиным еще в 1989 году, после того как из «Браво» ушла Жанна Агузарова.

«По воспоминаниям Евгения Хавтана, во время многочисленных прослушиваний кандидатов «Женя исправно приезжал на все репетиции, сидел и слушал то, что мы делаем, а однажды сказал, что готов даже просто играть на перкуссии или быть техником, чтобы остаться в группе»», — сообщается в официальном заявлении группы в описании релиза альбома.

До сегодняшнего дня лонгплей существовал только на магнитной ленте-катушке и никогда не выпускался тиражом. Это было связано с уходом из группы Осина. Альбом создавался на студии Московского дворца молодежи в 1989 году. На композиции, вошедшие в него, были созданы два клипа — «Мне грустно и легко» и «Добрый вечер, Москва!».

Ранее о выпуске второго за год альбома Земфиры сообщила режиссер фильма «Северный ветер» Рената Литвинова. В Сети появился полный саундтрек исполнительницы и композитора к киноленте подруги. Среди вышедших композиций только в одной можно услышать голос популярной певицы — «Злой человек».