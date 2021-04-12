Бузова спровоцировала жаркие споры снимком в костюме Versace

Москва, 12 апреля. Певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала новое фото, спровоцировавшее жаркие споры ее подписчиков.

На новом снимке, обнародованном в Instagram, исполнительница хита «Мало половин» предстала перед поклонниками в ярком спортивном костюме бренда Versace. Наряд певицы на фото состоит из легинсов и укороченной куртки с необычным принтом. В тексте под фото Бузова порадовалась долгожданному потеплению.

«Неужели к нам пришла весна? Давно не помню такого ощущения, чтобы на улице не было холодно», — написала певица.

Мнения подписчиков телеведущей по поводу ее наряда резко разделились. Некоторые поклонники оценили фигуру любимой знаменитости и отметили, что костюм ей очень идет.

«Какая яркая!»; «Костюм шикарный!»; «Ольга Игоревна, вы, как всегда, в любое время в форме», — написали восхищенные комментаторы.

Другая часть подписчиков посчитала одежду 35-летней Бузовой безвкусной. Эти пользователи соцсети отметили, что костюм не подходит певице по возрасту.

«Что это за сорокалетняя школьница?»; «Приторно и противно»; «Что это за ужас китайский?!» — возмутились подписчики.

Ольга Бузова ранее раскрыла три своих самых заветных желания. Телеведущая призналась, что все ее мечты довольно приземленные и простые.