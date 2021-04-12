Лена Миро назвала «туповатым пиаром» пожертвование Моргенштерна детям-сиротам

Москва, 12 апреля. Светский обозреватель Лена Миро прокомментировала пожертвование рэпера Моргенштерна детям-сиротам в размере 666 666 рублей, назвав это «туповатым пиаром».

Людям «тяжело жить без мозга», заявила Миро в своем блоге, не желая вставать на сторону тех, кто хвалит молодого исполнителя за благотворительность, и тех, кто критикует его за «дьявольскую сумму» переведенных на счет фонда средств.

Миро также обратила внимание на деятельность благотворительной организации, которая ей показалась подозрительной и не совсем понятной. Программа наставничества (ее проспонсировал рэпер) предполагает, что у ребенка-сироты появится взрослый друг.

«Не хочу пока критиковать деятельность фонда — наверное, и такие дела кому-то нужны. Особенно впечатлило построение гражданского общества через обретение взрослого друга — куда же без них, этих взрослых друзей, сиротам?» — вопрошает Миро.

По мнению обозревателя, исполнитель выбрал неправильный способ проявить себя в благотворительности, вместо этого он «спустил деньги на туповатый пиар» и получил повод для обсуждения.

Ранее шоумен Никита Джигурда тоже высказался о поступке кумира молодежи. Как отметил актер, Моргенштерн перевел именно такую сумму, чтобы привлечь внимание общественности.