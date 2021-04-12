Эксперт по королевской семье рассказала об отношениях принца Филиппа и Елизаветы II

Лондон, 12 апреля. Эксперт по королевской семье Алистер Брюс рассказала об отношениях главы монаршей семьи Елизаветы II с герцогом Эдинбургским Филиппом, который скончался 9 апреля.

Принц Филипп Маунтбеттен не дожил до своего 100-летия всего два месяца. Весной этого года ему провели операцию на сердце, однако организм герцога не смог восстановиться.

В браке с королевой Великобритании Елизаветой II принц Филипп прожил 74 года. По словам Алистер Брюс, правительница влюбилась в герцога Эдинбургского, когда ей было всего 13 лет. Он скончался у нее на руках, поэтому сложно представить, какую боль переживает Елизавета II.

Прощание с принцем Филиппом состоится 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Перед траурной церемонией, которая пройдет в узком кругу, будет объявлена минута молчания, пишет RT.