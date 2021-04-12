Бойкот вместо протеста: как оппозиция Бенина отказалась бороться за пост президента

Выборы президента Бенина состоялись в воскресенье, 11 апреля. Несмотря на беспорядки, вспыхнувшие в начале недели, голосование прошло без столкновений с полицией, хотя и в напряженной обстановке.

Подсчет бюллетеней продолжается. Оппозиционные силы, которые бойкотировали выборы, говорят о низкой явке и отсутствии конкуренции. Однако опрошенные журналистами рядовые граждане сообщили, что голосовали. Также люди отмечают успехи действующего президента в развитии экономики страны.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об электоральном процессе в Бенине, а главное — почему оппозиция не смогла создать реальной альтернативы действующему лидеру государства.

Нарушенное обещание

Патрис Талон, которому через несколько недель исполнится 63 года, баллотировался на должность президента Республики Бенин во второй раз, несмотря на обещание отработать не более одного срока.

Глава страны намерен победить уже в первом туре, что не является невыполнимой задачей. Вместе с ним в борьбе за кресло президента участвуют член партии «Сила каури для формирующегося Бенина» Алассан Суману и кандидат от демократов Корентин Коуйе. Оба политика заметно уступают Талону в популярности.

Данная ситуация сложилась благодаря последовательной работе над устранением конкурентов, которая проводилась с 2018 года. За это время Талон изменил избирательное законодательство, что привело к радикальному сокращению партий в парламенте. Также многие оппозиционные политики оказались под следствием и бежали из страны, либо попали в тюрьму.

Впрочем, противники действующего главы государства значительно ухудшили собственные позиции бойкотом парламентских выборов 2019 г. и муниципальных, прошедших годом позже. В отсутствии реальной конкуренции кандидатура Талона выглядит весьма привлекательно.

Кроме того, в 2017–2018 гг. он дважды пытался принять закон, который ограничивал бы полномочия президента одним сроком. Оба раза парламент отвергал инициативу лидера страны. Поэтому Талон может с полным правом считать, что сделал все возможное для реализации предвыборного обещания, нарушение которого оппозиция ставит ему в вину.

Президент от бизнеса

Причина симпатии народа к действующему президенту проста: за предыдущий срок он сумел значительно укрепить экономику, что особенно ярко проявилось на фоне коронавирусных ограничений. По итогам 2020 года ее рост составил 2,3%, несмотря на закрытие границы с главным торговым партнером — Нигерией.

Патрис Талон пришел к власти уже успешным бизнесменом. Поддержка предыдущего президента Бони Яйи позволила ему выкупить мощности приватизируемой госкомпании Sonapra, сделав его фактическим монополистом на хлопковом рынке государства. При этом на «белое золото» приходится свыше 50% всего экспорта Бенина.

В 2016 году Талон принял и успешно реализовал программу развития национальной экономики (PAG), в рамках которой страна получила около полумиллиона рабочих мест. Большая часть, естественно, возникла на предприятиях главы государства, которыми формально управляет семья президента.

Не менее важным шагом стало развитие транспортной инфраструктуры, что тоже отвечало бизнес-интересам Талона. Однако местные жители отмечают, что данные преобразования пошли на пользу стране и народу.

«Я пошел голосовать, потому что это гражданский долг, но также я хочу, чтобы реформы продолжались. Президент построил дороги, и в конце концов все изменилось. Нельзя приготовить омлет, не разбив несколько яиц», — цитирует издание The East African рядового избирателя из города Котону.

Некоторые из граждан вспомнили времена, когда основной проблемой в государстве был дефицит воды. При Талоне ситуация с поставкой жизненно важных ресурсов значительно улучшилась.

«Я поддерживаю президента, потому что у нас было много проблем раньше. Нехватка воды, отключения электроэнергии. Теперь гораздо лучше», — заявил другой житель Котону Ульрих Аджалла.

Тишина на выборах

Накануне голосования в Бенине вспыхнули беспорядки, во время которых погибли два человека. Волнения активно поддерживали уехавшие за рубеж оппозиционеры. Так, экс-министр финансов страны Коми Кутче, который нашел убежище в Испании, призывал жителей Котону выходить на мирные демонстрации против переизбрания президента.

Тем не менее 11 апреля столкновений с правоохранителями не происходило. По сведениям Национальной избирательной комиссии (Cena), зафиксирована задержка поставки избирательных материалов на север страны, из-за чего некоторые участки открылись с опозданием. Но сообщений о масштабных нарушениях в ходе голосования не поступало.

#Breakingkenyanews Benin's Patrice Talon favoured for re-election after vote https://t.co/C5sWwcyjqi — Breaking Kenya News/ www.breakingkenyanews.com (@BreakingKenya) April 12, 2021

Патрис Талон в воскресном заявлении для прессы призвал граждан сохранять спокойствие и отметил, что полиция отлично справилась с обеспечением порядка во время выборов.

«Я надеюсь, что сегодня будет великий день. Мы увидим, что запугивание и страх не принесли большой пользы», — подчеркнул лидер республики.

В свою очередь оппозиция указывает на низкую явку. Активисты говорят, что это следствие «молчаливого бойкота» населения, а само голосование — «пародия на президентские выборы».

«Патрис Талон увидит послание людей, которое выражается рекордно низкой явкой. Это несогласие с любым продлением мандата президента, его стилем управления государством и политическими несвободами», — заявил представитель оппозиционного движения «Фронт за развитие демократии» (FRD).

Официальные данные о явке и предварительные результаты голосования еще не опубликованы. Однако высказывания оппозиции о бойкотировании выборов свидетельствуют о ее неготовности напрямую противостоять Патрису Талону. В сложившейся ситуации у главы страны есть все шансы реализовать задуманное и победить уже в первом туре.

Однако если Талон не пойдет по пути некоторых африканских лидеров и не станет менять Конституцию, чтобы устранить ограничение на максимальное количество президентских сроков, то через пять лет он сложит полномочия. Тогда оппозиция получит шанс выставить реального кандидата вместо демонстративного отказа бороться за будущее Бенина.