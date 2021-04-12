Повседневный уход за жирной кожей должен строиться на трех главных факторах: качественное очищение, полноценное увлажнение и защита в течение дня. С последней задачей отлично справляется тональный крем. Он способен выровнять тон лица, скрыть акне и расширенные поры, замаскировать легкую гиперпигментацию и придать коже бархатистость.

Но так будет работать лишь правильно подобранное средство. А стоит допустить ошибку при выборе, и оно станет причиной высыпаний, закупоренных пор и постоянного недовольства собой. Какими особенностями должен обладать лучший тональный крем для жирной кожи лица? Какие компоненты могут присутствовать в его составе, а чего там быть не должно? И какие тоналки обладательницам жирной кожи покупать точно не стоит? Об этом читайте в обзоре ФАН.

Тональный крем для жирной кожи — виды и назначение

Раньше производители указывали на флакончиках, для какой кожи предназначены средства, и это служило основным ориентиром для покупательниц. Сегодня эта практика уже не популярна: косметическая отрасль переходит к производству универсальных составов, которые могут использовать обладательницы и жирной, и нормальной кожи для решения определенных задач.

Поэтому ориентироваться стоит на состав и назначение косметического средства. А обладательницам жирной кожи лица подойдет крем четырех типов.

Матирующий

Основная задача такого крема — убрать жирный блеск, который неизменно присутствует в Т-зоне. Для его коррекции используются минеральные компоненты, например, оксид алюминия, а также органические — рисовая пудра. Эти вещества контролируют работу сальных желез и адсорбируют излишки себума. Но их действие не безгранично.

Как правило, производитель задает эффекту матирования определенный временной промежуток. У недорогих средств он может составлять 4-5 часов, у премиальных — до 15 часов. После кожа может начать блестеть.

Легкий

Несмотря на то, что жирная кожа способна увлажнять себя сама, повседневный уход не должен исключать этап насыщения ее влагой. В противном случае лицо будет блестеть и лосниться, так как дерма станет вырабатывать больше кожного сала. С увлажнением отлично справляются легкие тональные кремы, обладающие текстурой мусса или флюида. Их рекомендуют использовать в летнее время, тогда как зимой можно выбирать средство поплотнее.

Задача флюида — увлажнить и не забить поры, а вот с маскировкой несовершенств такие средства справляются не слишком хорошо.

Плотный

Когда лицо должно выглядеть идеально, спасают плотные тоны. Они насыщены тонирующими частицами и отлично скрывают покраснения, пигментацию, другие несовершенства. Однако плотность не обозначает эффект театрального грима. Плотный тональный крем для жирной кожи должен обладать легкой текстурой, хорошо ложиться, не забивать поры, и при этом хорошо маскировать недостатки.

Как правило, в состав таких средств включают и матирующие компоненты, которые защищают от избыточного блеска. Плотная основа незаменима в вечернем макияже.

Стойкий

Не все девушки любят стойкие основы. Их главное преимущество и в то же время недостаток — надежная фиксация на коже. Среди плюсов таких средств — гарантия, что состав не испачкает ворот водолазки и не останется на телефоне после разговора. Он продержится более десяти часов, и лицо будет выглядеть идеально. Но и удалять его нужно тщательно: специальным двухфазным ремувером, после обычного умывания остатки средства сохранятся на коже.

Нет необходимости использовать стойкое средство каждый день. Качественные базы тоже неплохо выдерживают повседневное воздействие в виде контакта с одеждой и телефоном. Но вот если нет понимания, в какой момент вы сможете обновить макияж, или вечеринка обещает затянуться, тогда достойной альтернативы стойкой базе нет. Дополнительный плюс для жирной кожи в том, что средство обладает и матирующим действием.

Рекомендации по выбору

Чтобы макияж не плыл, несовершенства не бросались в глаза, а кожа выглядела безупречно максимально долго, обращайте внимание на главные характеристики средства.

Текстура

Она должна быть легкой, почти невесомой. Идеальное средство для жирной кожи легко распределяется по лицу, но в то же время не течет. Производители предлагают составы в виде флюидов и муссов, насыщенных тонирующими пигментами. Средство не должно быть густым. Последние хорошо маскируют, но при использовании создают ощущение и вид маски на лице.

Состав

Главный антикомпонент средств для жирной кожи — масла. Они перегружают ее и способствуют закупорке пор. Остановите свой выбор на средствах на водной основе с пометками «некомедогенно», oil free.

Так как жирная кожа может доставлять неприятности периодическими воспалениями, идеально, если в составе будут антисептические и противовоспалительные компоненты. Некоторые производители выпускают «лечебные» серии тональных кремов с добавлением салициловой кислоты, масла чайного дерева, цинка. При регулярном применении они помогают справиться с воспалениями на коже.

Увлажняющий эффект средству придают гидрофиксаторы. Идеально, если производитель предусмотрел наличие в составе гиалуроновой кислоты, каррагинанов, глицерина, мочевины. О защите от свободных радикалов и агрессивных внешних факторов заботятся витамин С, экстракты цитрусовых, зеленого чая.

Совет. Лучше всего справляются с жирным блеском средства, насыщенные минеральными частицами. Даже бюджетный тональный крем для жирной кожи, содержащий диоксид титана или цинк, придаст лицу матовость на несколько часов.

Обычный или BB?

BB-кремами называют средства, которые выполняют две задачи. Они не только выравнивают тон, но и служат решению определенных проблем. В отношении жирной кожи это всегда реакция на внешнее воздействие: под действием ультрафиолета она активнее вырабатывает кожный жир, а проблема пигментации в летнее время становится особенно актуальной.

Поэтому BB-крема оптимально подходят для дермы, склонной к жирности. Выбирайте составы с содержанием натуральных ухаживающих веществ, например, экстрактов лекарственных растений, антиоксидантов. И не забывайте о защите от солнца: средства с SPF-факторами защищают дерму от ультрафиолета, а значит, от раннего старения, избыточной активности сальных желез и пигментации.

Эффект

Матирование и коррекцию недостатков вполне может обеспечить современный качественный тональный крем. Средство с легкой текстурой не создает эффекта маски на лице, может использоваться летом и зимой. В зимнее время можно выбирать обычные матирующие средства. Тональный крем на лето для жирной кожи должен быть стойким: тогда макияж не «поплывет» через пару часов после нанесения.

А вот с эффектами блеска и сияющими частицами лучше не экспериментировать, они могут создать ощущение интенсивно лоснящегося лица. Идеально средство, которое создает эффект легкой пудры.

Рейтинг тональных кремов для жирной кожи

Чтобы вам было проще выбрать идеальное средство, мы сделали подборку тональных основ, рекомендованных экспертами и заслуживших позитивные отзывы покупательниц.

Fit Me Maybelline New York

Легкая и недорогая основа с матирующим действием и без эффекта маски на лице. Подходит как тональный крем на лето для жирной кожи с матовым финишем. Хорошо выравнивает тон и деликатно маскирует несовершенства. Состав дополнен витамином Е, обладающим антиоксидантным действием. Флакон объемом 30 мл, хватает его надолго. В палитре цветов — почти 20 оттенков, что позволяет выбрать идеальный. Но перед покупкой стоит воспользоваться тестером: в обилии тонов несложно потеряться.

По отзывам, тон хорошо растушевывается, довольно плотный, долго держится и отлично матирует. Смывается легко, без специальных ремуверов, и не вызывает дискомфорта. Но к вечеру может «скатываться», забивается в морщинки под глазами и подчеркивает их. Не подойдет для чувствительной кожи, так как при малейших шелушениях делает их заметными.

Средняя цена 267 рублей.

BB крем Секрет совершенства Garnier

Еще один недорогой тон, предназначенный для жирной и смешанной кожи. Обладает матирующим действием, насыщен пигментами, благодаря чему хорошо маскирует акне и следы после них. От аналога от Мэйбелин отличается объемом — он на 10 мл больше. И наличием светофильтров в составе — содержания SPF 20 достаточно для непродолжительного пребывания под солнцем. Оттенков в палитре только два: натуральный и светлый.

Из плюсов девушки отмечают хорошую плотность средства, его удачную легкую консистенцию. Хватает тюбика надолго, поры основа не забивает, не скатывается и маскирует жирный блеск. Претензии, в основном, связаны с желтизной, которую тон может дать при неверно подобранном оттенке. Натуральный беж «желтит» больше, чем светлый, но проблема решается его нанесением очень тонким слоем.

Средняя цена 330 рублей.

Affinitone Maybelline

Производитель позиционирует средство решением для всех типов кожи, но для жирной он подходит лучше. Он в меру плотный, чтобы маскировать прыщики, но и довольно легкий, чтобы защитить от эффекта маски. Ухаживающие компоненты поддерживают работу дермы, увлажняют и защищают от воспалений. Наносить его лучше спонжем, так как консистенция тона жидкая. Из девяти оттенков несложно выбрать свой.

По отзывам, легкий, не маслянистый, не подсушивает кожу. При правильном подборе основа сливается с естественным цветом лица, делает его ровным, скрывает дефекты. Появлению черных точек не способствует, но может огорчить при склонности к раздражению, сухости, выраженной сеточке морщин. Их тон подчеркивает, забиваясь в кожные складки.

Средняя цена 313 рублей.

Infaillible L'Oreal Paris

Преимущество этого тона — в его достаточно плотной консистенции. Он способен замаскировать любые несовершенства: от прыщиков до пигментных пятен, но не создать при этом маски на лице. Ощущается очень легким, держится до шести часов, исключает жирный блеск и не забивает поры. Производитель отмечает отсутствие парабенов в составе и его стойкость к случайному смазыванию. В палитре девять оттенков — от светло-бежевого до розового.

Покупательницы обращают внимание на легкость тона, его способность выравнивать цвет и высокую пигментированность. Не заканчивается тюбик долго, при регулярном использовании его хватает на 4-5 месяцев. Использовать его не стоит в периоды шелушений, так как он сделает раздраженные участки более заметными. На неувлажненном лице может «проваливаться» в поры и привлекать к ним внимание.

Средняя цена 582 рубля.

Healthy Mix Bourjois

Удобный флакон с дозатором, невысокая стоимость, хорошая перекрывающая способность и матовый финиш — эти преимущества привлекают внимание к тональному крему от Буржуа. Производитель позиционирует его как решение для возрастной кожи: состав насыщен антиоксидантами, пантенолом, витаминами С и Е. Консистенция легкая и в меру плотная, маскирует несовершенства и увлажняет. В палитре десять оттенков.

Мнения покупательниц об этом средстве разные. Кто-то отмечает, что уже через два часа оно плывет, другие в восторге, так как замечают и увлажняющее действие, и маскирующее при отличной матирующей способности. Не создает ощущения сухости, но может пачкать одежду.

Средняя цена 670 рублей.

Effaclar Duo(+) La Roche-Posay

Этот тон сочетает свойства декоративной и лечебной косметики. В его составе есть салициловая кислота, которая нормализует выделение кожного сала, защищает от высыпаний и воспалений. При этом тональник обладает ухаживающим действием, хорошо маскирует несовершенства и матирует до 12 часов.

По отзывам, подходит для проблемной кожи, но использовать его нужно в небольших количествах. В попытке нанести тон поплотнее, может пересушивать эпидермис и вызывать шелушения. Текстура легкая, поры остаются чистыми. К недостаткам относят большой расход: покупать новый тюбик каждые 3-4 недели может показаться накладным.

Средняя цена 1224 рубля.

Dermablend 3D Correction Vichy

В составе тональной основы использованы салициловая кислота и эперулин: первая подсушивает эпидермис, уменьшает воспаления и защищает от появления акне. Эперулин обладает успокаивающим действием, благодаря чему средство улучшает состояние кожи. При этом оно обладает исключительной маскирующей способностью: поверхность получается плотной, тщательно скрывающей любые несовершенства. Но эффекта маски нет, потому в использовании состав комфортен.

К маскирующему эффекту у пользовательниц нет претензий, с этой задачей основа справляется на отлично. А вот цвет может показаться неожиданно темным, с желтоватым оттенком, особенно если кожа лица светлая. Держится средство долго, до 24 часов.

Средняя цена 2125 рублей.