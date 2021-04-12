Наташу Королеву раскритиковали из-за видео в купальнике

Москва, 12 апреля. Известная певица Наташа Королева опубликовала пляжное видео, на котором предстала перед поклонниками в бикини. Фанаты раскритиковали звезду за слишком смелые кадры.

Провокационный ролик появился на странице Королевой в Instagram. Исполнительница пригласила подписчиков на свой концерт и призвала их разучить движения, которые она показала на видео в купальнике.

«Будет звучать песня «Символ юности» и будет флешмоб», — пояснила певица.

Многие поклонники 47-летней Королевой были взбудоражены пикантными кадрами. Фанаты отметили, что знаменитость прекрасно выглядит в бикини. Однако без критики в комментариях не обошлось. По мнению части подписчиков, певице следует быть скромнее и не демонстрировать тело на публику.

«Наталья, ну пионеров-то не позорь!!! «Символ юности» ну никак не вяжется с твоим прикидом»; «Как надоел этот «Символ юности», пора уже что-то новенькое!»; «Наташа, мы все тебя любим, ты и красивая, и стройная, но не надо оголятся. Ты мама взрослого сына, будь поскромнее»; «Мозги должны быть. Никакого приличия!»; «Оголяться необязательно», — написали комментаторы.

Недавно Наташа Королева устроила небольшой розыгрыш для подписчиков. Она показала поклонникам свои кадры с изменившейся внешностью и сказала, что якобы сделала пластическую операцию.