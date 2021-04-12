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Чили закрывается от приезжих: правительство приняло новый миграционный закон

Чили закрывается от приезжих: Правительство приняло новый миграционный закон

Президент Чили Себастьян Пиньера подписал новый миграционный закон, на разработку которого ушло более восьми лет. Принятые меры должны способствовать снижению притока мигрантов из других стран и их депортации на родину, сообщает BioBio.

Ужесточение контроля за миграцией

Новый закон предполагает полный отказ от режима свободного нахождения иностранцев в качестве туристов. Отныне граждане других государств обязаны четко объяснить мотивы въезда в Чили и получить соответствующую визу в консульстве страны. Те беженцы, которые на момент принятия закона находятся в стране в статусе туристов, теперь лишены права на получение вида на жительство и статуса резидента, если найдут работу. Их дети, рожденные на территории Чили в случае незаконного пребывания, отныне не смогут претендовать на местное гражданство.

Новый закон также упрощает процесс высылки иностранцев на родину, процедура будет занимать меньше времени, чем ранее. Для отслеживания передвижения и деятельности приезжих граждан будет создана Национальная миграционная служба с широкой сетью местных отделений. Прежде вопросами мигрантов занималась Национальная полиция Чили (корпус карабинеров).

В своем обращении к нации по поводу подписания закона президент Пиньера заявил, что новые меры позволят «навести порядок в доме». Предыдущий закон в сфере миграции, принятый в 1975 году во время правления Аугусто Пиночета уже не отвечает современным условиям и потребностям страны, объявил он.

«Цель состоит в том, чтобы навести порядок в нашем доме с помощью упорядоченной, безопасной и четкой политики, которая допускает легальную иммиграцию и борется с незаконной», — сказал Пиньера.

Долгая борьба за закон

Первоначальный вариант законопроекта был подготовлен Себастьяном Пиньерой и отправлен на рассмотрение Конгресса еще в 2013 году, во время его первого президентского срока. Долгое время он отвергался нижней палатой как чрезмерно радикальный, недемократичный и дискредитирующий иностранных граждан. Лишь спустя семь лет после многочисленных поправок проект был одобрен сенатом осенью 2020 года.

В январе группа депутатов от левых партий подала иск в конституционный суд Чили для пересмотра некоторых положений закона. Высшая судебная инстанция распорядилась исключить из финального текста документа такие положения, как арест временный нелегальных мигрантов на 72 часа и депортацию несовершеннолетних беженцев, находящихся без родительского присмотра.

Несмотря на это, оппозиционные политики и эксперты остались недовольны итоговой версией закона. Они считают, что новые меры противоречат региональным двусторонним соглашениям по миграции и ущемляют в правах работающих в Чили граждан других государств.

Миграционный кризис в Чили

Благодаря относительно высокому уровню экономического развития и инфраструктуры, Чили является одной из самых привлекательных стран Южной Америки для беженцев и мигрантов. В последние годы в связи с ухудшением экономической обстановки в соседних странах количество иностранцев в Чили выросло до 1,4 млн человек (7% населения страны), в основном за счет выходцев из Венесуэлы, Перу, Боливии и Гаити. В настоящее время из-за высокой преступности в Колумбии и глубокого экономического кризиса в Перу все больше беженцев отправляются в долгий и опасный для жизни путь в Чили через Анды.

Венесуэльская миграция в страны Южной Америки

Стимулом для скорейшего принятия закона послужил локальный миграционный кризис на севере страны в феврале 2021 года. За первые две недели месяца в город Кольчане на границе с Боливией с населением около двух тысяч человек прибыли около пяти тысяч мигрантов, в основном из Венесуэлы. Беженцы наводнили город и спровоцировали столкновения с местными жителями, после чего власти провинции Тамаругаль перевезли большую часть приезжих в другие населенные пункты страны.

Несколько сотен венесуэльцев и боливийцев, не имея возможности защитить себя в суде, были принудительно депортированы из Чили, а правительство разместило войска на границе с Боливией.

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