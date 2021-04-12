Чили закрывается от приезжих: правительство приняло новый миграционный закон

Президент Чили Себастьян Пиньера подписал новый миграционный закон, на разработку которого ушло более восьми лет. Принятые меры должны способствовать снижению притока мигрантов из других стран и их депортации на родину, сообщает BioBio.

Ужесточение контроля за миграцией

Новый закон предполагает полный отказ от режима свободного нахождения иностранцев в качестве туристов. Отныне граждане других государств обязаны четко объяснить мотивы въезда в Чили и получить соответствующую визу в консульстве страны. Те беженцы, которые на момент принятия закона находятся в стране в статусе туристов, теперь лишены права на получение вида на жительство и статуса резидента, если найдут работу. Их дети, рожденные на территории Чили в случае незаконного пребывания, отныне не смогут претендовать на местное гражданство.

3⃣ Permite que los extranjeros que quieran venir al país sinceren desde un comienzo sus motivaciones, solicitando su visa en los consulados de sus países de origen. Así, podrán contar con su cédula de identidad desde el día 1 en el país.#NuevaLeyMigraciones pic.twitter.com/S2TssempSD — Rodrigo Delgado Mocarquer (@RodrigoDelgadoM) April 11, 2021

Новый закон также упрощает процесс высылки иностранцев на родину, процедура будет занимать меньше времени, чем ранее. Для отслеживания передвижения и деятельности приезжих граждан будет создана Национальная миграционная служба с широкой сетью местных отделений. Прежде вопросами мигрантов занималась Национальная полиция Чили (корпус карабинеров).

2⃣ Crea una nueva institucionalidad: El Servicio Nacional del Migraciones y sus Direcciones Regionales en todo el país.

En la actualidad solo contábamos con un Departamento de Migraciones y Extranjería.#NuevaLeyMigraciones pic.twitter.com/70en3plYR4 — Rodrigo Delgado Mocarquer (@RodrigoDelgadoM) April 11, 2021

В своем обращении к нации по поводу подписания закона президент Пиньера заявил, что новые меры позволят «навести порядок в доме». Предыдущий закон в сфере миграции, принятый в 1975 году во время правления Аугусто Пиночета уже не отвечает современным условиям и потребностям страны, объявил он.

«Цель состоит в том, чтобы навести порядок в нашем доме с помощью упорядоченной, безопасной и четкой политики, которая допускает легальную иммиграцию и борется с незаконной», — сказал Пиньера.

En Iquique promulgamos #NuevaLeyMigraciones que nos permitirá poner orden en nuestra casa con un mensaje fuerte y claro: Bienvenidos migrantes legales q vienen a contribuir al desarrollo de Chile.



No permitiremos inmigración ilegal ni el ingreso de delincuencia o narcotráfico. pic.twitter.com/q7gF175Ui3 — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) April 11, 2021

Долгая борьба за закон

Первоначальный вариант законопроекта был подготовлен Себастьяном Пиньерой и отправлен на рассмотрение Конгресса еще в 2013 году, во время его первого президентского срока. Долгое время он отвергался нижней палатой как чрезмерно радикальный, недемократичный и дискредитирующий иностранных граждан. Лишь спустя семь лет после многочисленных поправок проект был одобрен сенатом осенью 2020 года.

Senado aprueba y despacha a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Migración ➡️ https://t.co/SATKtZFX3C pic.twitter.com/EXj0dBv1rg — puranoticia (@puranoticia) October 1, 2020

В январе группа депутатов от левых партий подала иск в конституционный суд Чили для пересмотра некоторых положений закона. Высшая судебная инстанция распорядилась исключить из финального текста документа такие положения, как арест временный нелегальных мигрантов на 72 часа и депортацию несовершеннолетних беженцев, находящихся без родительского присмотра.

José Tomás Vicuña por propuesta de visa en frontera: “Tiene que ser mejorada, como está hoy no es una buena medida”https://t.co/qHHBmU65Vf — CNN Chile (@CNNChile) August 21, 2020

Несмотря на это, оппозиционные политики и эксперты остались недовольны итоговой версией закона. Они считают, что новые меры противоречат региональным двусторонним соглашениям по миграции и ущемляют в правах работающих в Чили граждан других государств.

Миграционный кризис в Чили

Благодаря относительно высокому уровню экономического развития и инфраструктуры, Чили является одной из самых привлекательных стран Южной Америки для беженцев и мигрантов. В последние годы в связи с ухудшением экономической обстановки в соседних странах количество иностранцев в Чили выросло до 1,4 млн человек (7% населения страны), в основном за счет выходцев из Венесуэлы, Перу, Боливии и Гаити. В настоящее время из-за высокой преступности в Колумбии и глубокого экономического кризиса в Перу все больше беженцев отправляются в долгий и опасный для жизни путь в Чили через Анды.

Стимулом для скорейшего принятия закона послужил локальный миграционный кризис на севере страны в феврале 2021 года. За первые две недели месяца в город Кольчане на границе с Боливией с населением около двух тысяч человек прибыли около пяти тысяч мигрантов, в основном из Венесуэлы. Беженцы наводнили город и спровоцировали столкновения с местными жителями, после чего власти провинции Тамаругаль перевезли большую часть приезжих в другие населенные пункты страны.

Несколько сотен венесуэльцев и боливийцев, не имея возможности защитить себя в суде, были принудительно депортированы из Чили, а правительство разместило войска на границе с Боливией.