Приемный ребенок подвергся издевательствам со стороны родителей в Томской области

Томск, 12 апреля. Томские правоохранители и органы опеки проводят проверку по факту истязания ребенка в приемной семье.

Дело об избиении малолетнего мальчика расследуют в Томской области. По версии следователей, в селе Кожевниково мать систематически занималась «грубым» воспитанием маленького приемного сына. Об этом узнали после публикации ролика в интернете, где показано, как родитель всячески оскорбляет и унижает малыша.

Кроме того, на теле ребенка были заметны различные ссадины и синяки, а на руках ребенка надеты перчатки, которые у запястья перемотаны скотчем. Предположительно, таким образом приемные родители якобы отучают малыша грызть ногти.

Соседи и знакомые также утверждают, что такая ситуация в доме — не редкость. Крики женщины и плач ее сыновей и дочерей доносятся постоянно. Следователями начата доследственная проверка по факту инцидента.

Мать и отчим издевались над дочерью в Новошахтинске, сообщало Федеральное агентство новостей. Соседи спасли девочку от страшных издевательств.