Поклонники Ким Кардашьян указали на невероятное сходство ее дочери с Канье Уэстом

Лос-Анджелес, 12 апреля. Модель и предприниматель Ким Кардашьян на фоне развода с рэпером Канье Уэстом все чаще стала делиться трогательным семейным контентом. Звезда опубликовала новые фото с детьми.

На странице Кардашьян в Instagram были выложены две фотографии, на которых знаменитость позирует в домашней обстановке в компании двухлетнего сына Псалма, трехлетней дочери Чикаго, семилетней Норт и пятилетнего Сэйнта.

«Крепко связаны, мое сердце там, где вы. Завтра я буду любить вас больше, чем сегодня», — подписала публикацию Ким Кардашьян.

Подписчики поразились невероятному сходству старшей дочери с ее отцом Канье Уэстом. В комментариях они отметили, что наследница миллиардеров пошла в рэпера.

«Норт — вылитая Канье!» — заявили поклонники.

Ким Кардашьян разводится с Уэстом после семи лет брака. По неподтвержденной информации, супруги не оспаривают условия брачного договора, а рэпер даже решил оставить Кардашьян и детям совместно нажитое имущество. По другим данным, у пары есть некоторые разногласия касательно воспитания наследников.

Недавние фото бизнесвумен наделали много шуму в социальной сети. Фанатом показалось, что Кардашьян сильно похудела на фоне переживаний из-за расставания с исполнителем.